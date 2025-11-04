Un bus de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, fue atacado a balazos la noche de este lunes en la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, distrito de Chorrillos.

El atentado ocurrió alrededor de las 9 p.m., a la altura del mercado Santa Rosa, en la zona conocida como La Curva.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra la unidad. Uno de los proyectiles impactó en la luna lateral, mientras que otros dos alcanzaron el parabrisas del conductor. Los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo vivieron momentos de pánico, aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Horas antes del ataque, la empresa ETUL4SA había informado mediante un comunicado que acataría el paro de 24 horas convocado para este martes 4 de noviembre, en respaldo a otros transportistas víctimas de extorsión y sicariato.

De acuerdo con 24 Horas, los administradores de la compañía indicaron que no tenían información sobre el paradero de la unidad ni del chofer. En tanto, personal de Serenazgo y la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.