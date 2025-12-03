Sigue la ola de inseguridad en la capital. El chofer de un bus de transporte público fue baleado tras un ataque armado contra la unidad, que llevaba al menos 20 pasajeros a bordo, en el distrito de Chorrillos.

Según informó Latina Noticias, el atentado contra el bus de la empresa ETUCSA, también conocida como la Línea 20, que cubre la ruta Chorrillos-San Juan de Miraflores, se produjo en la zona de San Genaro, en el asentamiento humano Nueva Caledonia.

LEE MÁS: Fiscalía interviene a cinco policías de comisaría Villa Hermosa en El Agustino

Vecinos de la zona detallaron que los atacantes llevaron a bordo de una motocicleta y dispararon directamente contra el chofer del bus, identificado como Andrés Cayra (43), hiriéndolo de gravedad.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional (PNP), quienes trasladaron de emergencia al conductor al hospital Casimiro Ulloa, pues presentaba una herida de bala en el pecho.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre el hecho y no se descarta que haya estado recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. En tanto, los vecinos de San Genaro señalaron que no existen cámaras de seguridad en la zona.

