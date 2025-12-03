El chofer de un bus de transporte público fue baleado por delincuentes en Chorrillos. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Sigue la en la capital. El chofer de un bus de transporte público fue baleado tras un ataque armado contra la unidad, que llevaba al menos 20 pasajeros a bordo, en el distrito de .

Según informó Latina Noticias, el atentado contra el bus de la empresa ETUCSA, también conocida como la Línea 20, que cubre la ruta Chorrillos-San Juan de Miraflores, se produjo en la zona de San Genaro, en el asentamiento humano Nueva Caledonia.

Vecinos de la zona detallaron que los atacantes llevaron a bordo de una motocicleta y dispararon directamente contra el chofer del bus, identificado como Andrés Cayra (43), hiriéndolo de gravedad.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional (PNP), quienes trasladaron de emergencia al conductor al hospital Casimiro Ulloa, pues presentaba una herida de bala en el pecho.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre el hecho y no se descarta que haya estado recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. En tanto, los vecinos de San Genaro señalaron que no existen cámaras de seguridad en la zona.

