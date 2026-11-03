Nuevo atentado contra el transporte urbano. Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos por delincuentes la noche de este martes 3 de noviembre y su conductor resultó herido de gravedad. El hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos.
Nuevo atentado contra el transporte urbano. Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos por delincuentes la noche de este martes 3 de noviembre y su conductor resultó herido de gravedad. El hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos.
Los sujetos dispararon contra la unidad de transporte público cuando transitaba alrededor de las 7 de la noche por la avenida Guardia Civil, muy cerca del cruce con la avenida El Sol.
El chofer de la coaster, identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada (41), de nacionalidad venezolana, recibió varios impactos de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.
Según informó ‘24 horas’, el estado de salud de la víctima es crítico debido a la gravedad de las heridas. La Policía continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.
De acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo se encontraba en plena ruta y transportaba pasajeros cuando un sujeto se aproximó y disparó en reiteradas ocasiones directamente contra el chofer.
Efectivos de la Policía encontraron al menos seis casquillos de bala en el lugar. Peritos de criminalística llegaron a la escena para recoger evidencias y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos.
Las autoridades buscan determinar cuántas personas participaron en el ataque y establecer si el responsable llegó en una motocicleta o se desplazaba a pie antes de abrir fuego contra el bus.
Además, las investigaciones deberán esclarecer el móvil del atentado y determinar si estaría relacionado con un posible caso de extorsión, cobro de cupos o algún tipo de venganza contra el conductor.