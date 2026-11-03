Nuevo atentado contra el transporte urbano. Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos por delincuentes la noche de este martes 3 de noviembre y su conductor resultó herido de gravedad. El hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos.

Los sujetos dispararon contra la unidad de transporte público cuando transitaba alrededor de las 7 de la noche por la avenida Guardia Civil, muy cerca del cruce con la avenida El Sol.

El bus llevaba pasajeros cuando se produjo el ataque. (Foto: César Campos / @photo.gec)

El chofer de la coaster, identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada (41), de nacionalidad venezolana, recibió varios impactos de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.

Según informó ‘24 horas’, el estado de salud de la víctima es crítico debido a la gravedad de las heridas. La Policía continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

Así quedó el bus de la Línea 91 tras ser atacado a balazos por delincuentes. (Foto: César Campos / @photo.gec)

De acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo se encontraba en plena ruta y transportaba pasajeros cuando un sujeto se aproximó y disparó en reiteradas ocasiones directamente contra el chofer.

Efectivos de la Policía encontraron al menos seis casquillos de bala en el lugar. Peritos de criminalística llegaron a la escena para recoger evidencias y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos.

El conductor, de nacionalidad venezolana, fue traslado a un hospital. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Las autoridades buscan determinar cuántas personas participaron en el ataque y establecer si el responsable llegó en una motocicleta o se desplazaba a pie antes de abrir fuego contra el bus.

Además, las investigaciones deberán esclarecer el móvil del atentado y determinar si estaría relacionado con un posible caso de extorsión, cobro de cupos o algún tipo de venganza contra el conductor.