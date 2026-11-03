Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Nuevo atentado contra el transporte urbano. Un bus de la Línea 91 fue atacado a balazos por delincuentes la noche de este martes 3 de noviembre y su conductor resultó herido de gravedad. El hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?