El Comercio recibió una denuncia ciudadana en contra del candidato del partido Somos Perú para la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Santiago Vásquez Laguna, acusándolo de haber mantenido una relación íntima con una adolescente en el 2023.

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Para entonces, el abogado y aspirante al sillón municipal del distrito tenía 48 años, mientras que la presunta víctima de iniciales A.A.A.R. contaba con apenas 15.

Como evidencia de las acusaciones, este Diario recibió capturas de un chat que demostraría que Vásquez y la menor mantuvieron una comunicación frecuente, por lo menos, entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre del 2023.

Sin embargo, los mensajes a los que tuvo acceso El Comercio incluyen expresiones de confianza y afecto entre ambos que harían sospechar que el intercambio habría iniciado incluso antes.

En uno de ellos, la menor asegura estar enfrentando “problemas en el colegio”.

Mensajes del 16 de agosto donde la presunta víctima asegura seguir cursando el colegio. / Evidencia recolectada por El Comercio

En las conversaciones también se aprecia que la presunta víctima le reclama a Vásquez por tardar con la compra de un televisor que le habría prometido y, en otro momento, le solicita dinero para comer, pues su madre no se encontraba en casa.

La menor solicitándole dinero y una TV prometida a Vásquez. / Evidencia recolectada por El Comercio

Durante otro intercambio, el actual candidato municipal asegura estar bebiendo alcohol con un amigo e invita a la presunta víctima a unírseles junto a otra joven que la acompañaba.

En una de las conversaciones, Vásquez invita a la menor a beber licor junto a su amigo y le pide invitar a su amiga o prima, sobre la que El Comercio no ha podido confirmar si era menor de edad en esa fecha. / Evidencia recolectada por El Comercio

También existen momentos en los que Vásquez invita a la menor a tomar y otros en los que ella expresa deseos de “tomar y hablar” en su auto, “no quiero ir a tonear ni a tú me entiendes”, agrega.

En las conversaciones se mencionan encuentros para ingerir licor. / Evidencia recolectada por El Comercio

La expresión utilizada por la joven dejaría entrever que ya habría mantenido relaciones sexuales con Vásquez, una hipótesis que se vería reforzada en las conversaciones del 8 y 9 de octubre del 2023, donde la menor le consulta si “ayer te cuidaste”, mencionan una prueba de sangre y el político asegura que acudirá ante un amigo suyo que es médico.

Según la familia de la menor, a la fecha no han denunciado a Vásquez “por temor a represalias y porque él está vinculado a la política”.

Vásquez invitando a la menor a salir para "bailar los dos". / Evidencia recolectada por El Comercio

En las conversaciones aparece además información que permite identificar a la adolescente. En una de ellas, A.A.A.R. envía su propio DNI, documento que fue revisado y que permite comprobar que en ese momento era menor de edad y tenía 15 años.

La presunta víctima y Vásquez coordinado un posible examen de embarazo. / Evidencia recolectada por El Comercio

Mensajes intercambiados por el cnadidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez, con una menor en el 2023. / Evidencia recolectada por El Comercio

La fotografía de perfil del candidato en la conversación por chat de Facebook es, precisamente, una de las imágenes del perfil oficial del candidato.

- Antecedentes de Ricardo Vásquez -

El Comercio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Vásquez para recoger sus descargos a su número personal; sin embargo, el político no respondió a las llamadas ni mensajes enviados desde este Diario.

Según el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el actual candidato de Somos Perú para la alcaldía en Chorrillos, quien en su página de Facebook se presenta como “esposo, padre y un auténtico chorrillano de nacimiento”, no cuenta con sentencias firmes en su contra.

Sin embargo, El Comercio tomó conocimiento de que en mayo del 2021 fue denunciado por actos de violencia o amenaza contra las personas y robo agravado, según registros del Ministerio Público.

Durante el 2025 Vásquez trabajó como asesor en un despacho del Congreso de la República, pero su relación con la política inició más de dos décadas atrás.

Entre marzo del 2005 y abril del 2014 militó en Acción Popular; sin embargo, entre medias, en el 2010, tuvo una solicitud de afiliación al APRA que no prosperó por incumplimiento de requisitos.

Su salida del partido de la lampa se dio mediante renuncia, según registros del JNE.

Posteriormente, estuvo afiliado al PPC desde junio del 2014 hasta su renuncia presentada en septiembre del 2021, sin haber ocupado cargos dirigenciales en ninguna de las organizaciones anteriores.

Un año antes de renunciar al PPC fue candidato al Congreso; sin embargo, fue excluido de las elecciones tras determinarse que había omitido declarar en su hoja de vida ingresos que recibía como asesor legal de una empresa.

El Jurado Especial Electoral incluso resolvió imposible ejecutar una medida cautelar emitida por el Poder Judicial para que sea repuesta su candidatura, debido a que hacerlo habría afectado el principio de seguridad jurídica del proceso.

La ONPE, por su parte, abrió procedimientos sancionadores contra Vásquez por incumplimientos relacionados con la información financiera de sus campañas electorales. En el 2021 recibió una multa de 10 UIT y en el 2022 otra por el mismo monto debido a incumplimientos relacionados con la presentación de información financiera de la campaña de las Elecciones Legislativas Extraordinarias del 2020.