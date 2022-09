Dos delincuentes asaltaron a una mujer que retiró 10 mil dólares de un banco, la tarde del último lunes. El robo se produjo en la intersección de las calles Costa Azul y La Ensenada, en la urbanización José Olaya, en el distrito de Chorrillos. Cámaras de seguridad registraron el hecho.

El noticiero América Noticias indicó que la mujer, cuya identidad se mantiene en el anonimato por seguridad, sacó el dinero de la entidad bancaria situada dentro de un centro comercial Plaza Lima Sur, para luego trasladarse a su vivienda.

Ella fue seguida por dos sujetos a bordo de una moto sin darse cuenta de ello. En las imágenes difundidas por el matinal, se observa cuando uno de los hampones bajó de la moto e interceptó a la mujer para luego arrebatarle la cartera.

No obstante, la agraviada comenzó a forcejear con el delincuente para evitar el robo del bolso con los 10 mil dólares. Ante la resistencia, el ladrón disparó tres veces e hirió de bala a la mujer para que soltara la cartera. Ella sufrió una herida por proyectil en al brazo izquierdo.

"Marcas" roban 10 mil dólares a mujer que retiró dinero de banco

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido a bordo de la motocicleta.

“Justo se paró la moto, y la señora que ya había entrado por la reja. Le dispararon y una [de las balas] le cayó en el brazo. Durante la huida se le cayó el casco a uno de los sujetos y la señora ya estaba sangrando en su brazo”, contó una testigo del hecho.

“No hay policías, no hay serenos, no hay nada. Roban cuando se les da la gana. La calle es para ellos, es tierra de nadie”.