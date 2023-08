Padres de familia del colegio St George’s, ubicado en Chorrillos, realizaron este lunes, 28 de agosto, un plantón en el exterior de la institución tras denunciar ciberbullying. Según indicaron, dos alumnos de secundaria habrían sacado fotografías de sus compañeras de las redes sociales para comercializarlas.

“Un grupo de niños han estado sacando las fotos de nuestras hijas de las redes sociales, en este caso de Instagram, y las han estado editando. En estas fotos ponían cuerpo de mujeres desnudas, con lo cual parecía que nuestras hijas han estado posando desnudas y no es así porque no son sus cuerpos. Solamente son fotos que ellos han sacado sin su autorización”, dijo una madre de familia a Canal N. Agregó que las fotografías eran ofrecidas entre 20 y 30 soles.

Ante esta grave denuncia, el colegio envió un comunicado indicando que este hecho se realizó de manera virtual y fuera del ámbito educativo. Sin embargo, la señora desmintió lo dicho, ya que una de las niñas afectadas encontró las fotos en una de las computadoras del colegio.

“Una de nuestras hijas ha encontrado una de las computadoras del colegio abierta y ha tratado de entrar a ver qué pasaba en esa página y encontró que esta página estaba linkeada al Instagram del niño donde estaban todos los packs, todas las fotos y cómo comercializaba. Afortunadamente ella lo que hizo es tomar fotos para tener evidencia y todo eso ha sido a la Fiscalía”, agregó indicando que la denuncia ante las autoridades es por pornografía infantil y no descartó que se trate de una red de trata u organización.

Por otro lado, reveló que el pasado viernes 26 de agosto una de los niños involucrados habría empujado a una de sus compañeras agraviadas que decidió contar lo sucedido. Ante ello, pidió al Ministerio de Educación que los niños acusados sean expulsados de la institución.

“No puede ser que las autoridades, el Ministerio, no puedan autorizar o no cambie sus reglas para que los niños presuntamente implicados sean retirados del colegio. Nuestras hijas no quieren venir porque estos niños agresores pueden estar ahí”, finalizó.

MIMP PIDE SANCIÓN PARA LOS INVOLUCRADOS

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su rechazo ante el reciente incidente de violencia de género ocurrido en el colegio St. George’s en Chorrillos. Mediante un comunicado, la entidad exigió que se investigue lo ocurrido.

“El MIMP rechaza toda forma de violencia, donde sea que ocurra. Exigimos que se investigue y sancione a quienes falsificaron y editaron imágenes de alumnas de una institución educativa de Chorrillos para darles contenido sexual, difundirlas y comercializarlas”, se lee en el anunciado.

“Pedimos a la Fiscalía de la Nación celeridad en las investigaciones y solicitar las sanciones que correspondas al Poder Judicial. ¡Este delito no puede quedar impune!”, agrega el MIMP.