La familia de Joshuany Marjoley Muñoz Bravo (23), joven hallada sin vida el último martes en el interior de una habitación que alquilaba en el distrito de Chorrillos, pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) investigue a Paolo Francisco Escobar Muñoz, expareja de la víctima. Esto, ante las reiteradas llamadas que han recibido de la madre de este último, quien ya había protagonizado un incidente violento en abril de este año.

De acuerdo a América Noticias, la familia recibió una llamada mientras velaban los restos de la joven en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, en la región de Junín. Según indicaron, se trataba de la madre de Paolo Escobar, quien les pidió perdón reiteradas veces durante la comunicación.

“Sospecho de Paolo Escobar. Él ha sido su exenamorado. Su relación era muy tóxica”, dijo Yarumy Muñoz, hermana de la víctima. Mientras, el padre Joshuany recordó que en una oportunidad tuvo que intervenir para defender a su hija de un episodio de maltrato protagonizado por este sujeto.

“Vi que el hombre estando en ese estado no creía en nadie. Lo que hice es que jalé a mi hija y la hice pasar [a la casa] Él estaba furioso y no me respetó pese a que estaba en la puerta”, relató.

-Detención-

De acuerdo a América Noticias, Escobar Muñoz fue intervenido por serenos de San Miguel tras protagonizar un hecho violento en abril pasado. En aquella ocasión, el sujeto intentó atacar con un cuchillo a una madre y sus cuatro hijos en un departamento de un edificio ubicado en la cuadra 6 del jirón Bolognesi. Los agraviados tuvieron que lanzarse desde el segundo nivel para protegerse.

Este caso continúa en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y el expediente aún no es elevado al Poder Judicial, refirió el matinal. El video de la intervención fue entregado a la PNP para que continúe con las investigaciones del crimen de la joven.

El matinal trató de establecer contacto con Paolo Escobar Muñoz para que brinde su posición al respecto, pero no se encontraba en su departamento, ubicado en el distrito de San Miguel.

Paolo Francisco Escobar Muñoz, ex pareja de joven hallada muerta en habitación en Chorrillos, cuando fue intervenido tras intentar atacar a mujer con un arma blanca. (Captura: América Noticias)

-Caso-

El cuerpo de Joshuany Muñoz fue encontrado por la dueña de un inmueble ubicado en Chorrillos y por los agentes de la Policía Nacional. En un espejo de la habitación de la víctima se encontró el siguiente mensaje: “No te metas con el veneco”.

Una fuente policial declaró ayer a Perú21 que el mensaje habría sido puesto para despistar, pues los ciudadanos venezolanos no se llaman a sí mismos de esa forma.

Según los vecinos, la madrugada del martes escucharon gritos que provenían de la habitación de Muñoz Bravo. Luego vieron que dos personas salieron del cuarto. “Parece como si [la víctima] hubiese peleado. [El ambiente] está desordenado. No le han robado nada. Está su laptop. Están todas sus cosas”, dijo una testigo, quien prefirió el anonimato.

Familia de joven asesinada en Chorrillos pide investigar a ex pareja. (Video: América Noticias)