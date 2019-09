Un doctor de la Clínica Maison de Santé del Sur, ubicada en Chorrillos, es acusado por tocamientos indebidos en agravio de una mujer que acudió al centro médico para tratarse una migraña intensa. Hugo Armando Álvarez Duarte, de 54 años, es el nombre del médico.

"Si la toqué, lo siento", se escucha decir en un audio al doctor que fue grabado por el esposo de la víctima. Él aseguró que logró sacar la declaración al galeno cuando ya no había nadie en la clínica, según informó RPP Noticias.

►Chorrillos: conductor arrastró a ladrón que intentó robarle celular | VIDEO

►Chorrillos: veterinarios voluntarios brindarán atención gratuita desde este martes

“Le increpé a este médico. En ese momento todo el personal se acercó a la sala. Se notaba el nerviosismo de este médico y llamé a la policía. El jefe de seguridad se acercó y me pidió la grabación porque hubo un momento en que me quedé solo con el médico y este reconocía que había tocado las partes íntimas a mi pareja. Me dijo que iba hacer lo que yo quisiera y que iba a ir a un psicólogo, y que no pusiera de la denuncia porque se acaba su carrera”, declaró el esposo.

En tanto, la víctima de 20 años -quien prefirió el anonimato- contó que el médico confesó frente a ambos que realizó los tocamientos indebidos cuando estaba sedada. “Él confiesa que sí lo ha hecho, lo lamentó y pidió disculpas”, señaló.

El caso se está viendo en la Depincri de Chorrillos. Los familiares de la mujer piden que la clínica se pronuncie y tome una medida correctiva con el doctor. Tanto la joven como Alvarez Duarte han sido traslados a la sede de Medicina Legal.

El noticiero Buenos Días Perú difundió la grabación en el que se escucha al galeno aceptar que incurrió en el delito, y expresó sus disculpas a la víctima de tocamientos indebidos. Este diario se comunicó con el área de imagen de la clínica, pero no precisaron si emitirán alguna respuesta ante la denuncia.