Esta madrugada, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron en un operativo cerca de 250 motociclistas que realizaban piques ilegales a la altura de la playa Agua Dulce, en la vía rápida de la Costa Verde, a la altura del distrito de Chorrillos.

Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, sostuvo que estas unidades están infringiendo el Decreto Supremo N.° 033-2001-MTC, que prohíbe que dos personas circulen en una misma moto. Además, no llevaban chalecos reflectantes para disminuir el riesgo de accidente.

El alto mando precisó que varios motociclistas tienen hasta tres infracciones: “Primero porque está mal estacionado. Segundo, porque le sacan el silenciador del tubo de escape. Y la otra, porque le ponen unos colores a los faros delanteros”, dijo a Buenos Días Perú.

“Habían también bebidas alcohólicas, sin chalecos, una serie de infracciones. Tenemos registrados delitos porque van en manada a robar y luego reclaman. Han seis motocicletas abandonadas, otros han querido huir. Hay 13 extranjeros en situación regular y una moto por requisitoria por hurto, la hemos encontrado acá”, sostuvo Lozada.

Cabe señalar que varias de las motos terminarán en el depósito por no estar registradas o haberles hecho modificaciones sin el permiso correspondiente.

Esta acción contó con apoyo del personal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo Terna.

Vecinos reclaman mayor fiscalización

En tanto, vecinos de la zona exigen mayor resguardo policial ya que estás motos, todos los jueves y desde altas horas de la noche hasta casi el amanecer, transitan a toda velocidad pudiendo causar un accidente. Asimismo, el ruido que emiten interrumpe su descanso.