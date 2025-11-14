En el operativo se hallaron varias motos modificadas sin permiso. Ocurrió en la playa Agua Dulce. Foto: TV Perú
Redacción EC
Esta madrugada, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron en un operativo que realizaban piques ilegales a la altura de la playa Agua Dulce, en la vía rápida de la Costa Verde, a la altura del .

Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, sostuvo que estas unidades están infringiendo el Decreto Supremo N.° 033-2001-MTC, que prohíbe que . Además, no llevaban chalecos reflectantes para disminuir el riesgo de accidente.

Carlos Salas Abusada

El alto mando precisó que varios motociclistas tienen hasta tres infracciones: “Primero porque está mal estacionado. Segundo, porque le sacan el silenciador del tubo de escape. Y la otra, porque le ponen unos colores a los faros delanteros”, dijo a Buenos Días Perú.

Habían también bebidas alcohólicas, sin chalecos, una serie de infracciones. Tenemos registrados delitos porque van en manada a robar y luego reclaman. Han seis motocicletas abandonadas, otros han querido huir. Hay 13 extranjeros en situación regular y una moto por requisitoria por hurto, la hemos encontrado acá”, sostuvo Lozada.

Cabe señalar que varias de las motos terminarán en el depósito por no estar registradas o haberles hecho modificaciones sin el permiso correspondiente.

Esta acción contó con apoyo del personal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo Terna.

Vecinos reclaman mayor fiscalización

En tanto, vecinos de la zona exigen mayor resguardo policial ya que estás motos, todos los jueves y desde altas horas de la noche hasta casi el amanecer, transitan a toda velocidad pudiendo causar un accidente. Asimismo, el ruido que emiten interrumpe su descanso.

