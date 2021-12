El dueño de un local dedicado a la venta de baterías y accesorios para vehículos sufrió el robo de más de S/12.000 en materiales. Además, los delincuentes se llevaron S/1.200 en efectivo del local ubicado en la Av. San Juan, en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo a Latina, el agraviado Daniel Medina tenía siete meses trabajando en dicho espacio alquilado cuando le avisaron que, en horas de la madrugada, malhechores se llevaron baterías de su negocio.

Baterías robadas





“Cuando llego a la tienda veo que las rejas estaban abiertas y el portón que es enrollable lo habían manipulado y estaba levantado a 30, 40 centímetros de altura. Las personas que han ingresado han sacado un promedio de 35 baterías”, detalló.

Según el matinal, para este empresario no se trataría de un robo al alzar, ya que los ladrones eligieron las baterías más costosas valorizadas en más de S/170 cada una.

“En conjunto es más o menos entre S/12 mil a S/15 mil. Yo con las empresas no es que trabaje al contado. Ellos me dan un crédito y ahora con el robo que he sufrido quedó también endeudado con ellos”, señaló Medina.

