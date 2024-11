Sujetos desconocidos incendiaron dos combis que estaban estacionadas en el frontis de una vivienda ubicada en la calle A del asentamiento humano “Víctor Raúl Haya de la Torre”, en Chorrillos. Este hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se puede ver a llegar a dos individuos a bordo de una motocicleta y tras descender rociaron gasolina sobre la parte delantera de los dos vehículos. Tras iniciar el fuego, huyeron con destino desconocido.

De acuerdo a José María Reyna, dueño de las combis que prestan servicios a la empresa de trasporte “La Unidad de Villa S.A.”, el ataque habría sido ocasionada por una banda de extorsionadores que piden cupos a la mencionada compañía.

“Sí, porque hasta el momento no he tenido ninguna amenaza, siempre he estado trabajando normal. Nadie me ha amenazado a mí, esto fue de la nada, no lo esperé”, dijo Reyna.

Ambos vehículos quedaron con considerables daños y dejando al dueño sin su principal fuente de ingreso, pues las combis fueron adquiridas hace dos meses para ser usadas como medio de transporte.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.