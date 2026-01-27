Se defendió a toda costa. Un taxista frustró que dos delincuentes lo asaltaran al golpear a uno de ellos con su vehículo y arrojarlo desde una altura de cuatro metros hacia una losa deportiva. El hecho ocurrió la madrugada de hoy, martes 27 de enero, la avenida Santa Anita, distrito de Chorrillos.

En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, se ve al chofer esperando el supuesto servicio. En cuestión de segundos, un sujeto encapuchado se abalanzó y se metió por la ventana para robarle, mientras otro apareció con un arma blanca y lo acuchilló para concretar el asalto.

Aún malherido, el hombre aceleró su unidad e impactó contra una barrera de seguridad, en ese momento, el ladrón que permanecía colgado de la ventana del auto perdió el equilibrio y acabó en el fondo de un paso a desnivel.

A pesar de la caída y la maniobra de la víctima, los asaltantes lograron huir con rumbo desconocido.

Los vecinos auxiliaron a la víctima tras presenciar el violento forcejeo y la trasladaron de inmediato a un centro de salud. El hecho vuelve a evidenciar el riesgo permanente que enfrentan los conductores frente a falsos servicios de transporte.

Cifras de robo al iniciar 2026

En conferencia de prensa, el general de la PNP Óscar Arriola precisó en los primeros 21 días de enero del 2026, se registraron 145 homicidios a nivel nacional, lo que representa una disminución del 11,04 % respecto al mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 163 casos.

¿A quién llamar en una emergencia?

La Policía Nacional del Perú dispone de una Central de Emergencias que opera las 24 horas. Para denunciar delitos o infracciones, se puede llamar al 105, comunicarse vía WhatsApp a los números 964 605 570 y 942 479 506, o acudir directamente a la comisaría del distrito correspondiente.