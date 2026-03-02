Un ciclista que participaba en una competencia fue violentamente atropellado el último domingo en la Panamericana Sur por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin prestarle auxilio. El hecho, ocurrido en plena vía de alta velocidad, fue captado por cámaras y difundido en redes sociales.

Producto del impacto, el deportista salió despedido de su bicicleta y perdió el conocimiento sobre la pista. Según el parte médico, sufrió fuertes contusiones en el lado izquierdo del cuerpo, tres puntos de sutura en la ceja y diversas laceraciones en el rostro y extremidades. No obstante, los exámenes descartaron fracturas.

[SAN BARTOLO]: Ciclista se encontraba en plena Panamericana Sur en una competencia, sin embargo, un auto de placa F5V053, a nombre de Amanda Fatima Chávez Vega, lo atropelló y no se detuvo. El caso ha generado debate ya que si bien es cierto hay omisión de auxilio y fuga… (1/2) pic.twitter.com/5UBROoWsuw — Steve Romero Alvarado (@Steveromal) March 2, 2026

Una ambulancia que acompañaba la competencia le brindó los primeros auxilios en el lugar y luego lo trasladó a un hospital cercano para su atención.

De acuerdo con la Policía, otros ciclistas lograron registrar el momento del atropello, lo que permitió iniciar la identificación del vehículo involucrado. Tras viralizarse los videos, amigos de la víctima ubicaron el número de placa y el domicilio de la propietaria de la unidad, información con la que acudieron a la comisaría de Lurín para presentar la denuncia formal.

Efectivos policiales intervinieron a una mujer en su vivienda y la trasladaron a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. El vehículo fue incautado y permanece en los exteriores de la comisaría a la espera de las pericias de Criminalística.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es que el automóvil presenta en la parte posterior un distintivo del Ministerio Público. La Policía indaga si la unidad pertenece a algún funcionario de dicha institución o si el adhesivo fue colocado con la finalidad de evadir controles en carretera.

En paralelo, existe controversia sobre la legalidad del evento deportivo. La Municipalidad de San Bartolo y la comisaría del sector señalaron que no se habrían otorgado permisos para el uso de la vía. El ciclista afectado, identificado como Alexis, indicó que el logo municipal figuraba en la publicidad de la carrera, lo que lo llevó a confiar en que contaba con las autorizaciones respectivas.

Las autoridades investigan si los organizadores habrían utilizado logos institucionales sin autorización para promover la competencia. El caso continúa en investigación para determinar responsabilidades tanto por el atropello como por las posibles irregularidades en la realización del evento.

