Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Deportista queda inconsciente tras ser embestido por auto que se dio a la fuga. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un ciclista que participaba en una competencia fue violentamente atropellado el último domingo en la Panamericana Sur por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin prestarle auxilio. El hecho, ocurrido en plena vía de alta velocidad, fue captado por cámaras y difundido en redes sociales.

