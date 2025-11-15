Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Cinco regiones del país registran sus peores cifras de extorsión en los últimos años: "La alerta empezó en el 2022″
En los últimos cinco años las denuncias por extorsión en el país aumentaron en más del 900%, revelan las cifras del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) reportadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

