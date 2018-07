Cinco sujetos detenidos por tocamientos indebidos en Parada Militar [VIDEO]

La Policía Nacional capturó a cinco personas acusadas de realizar tocamientos indebidos durante la Parada Militar, que se realizó el domingo 29 de julio a lo largo de la Av. Brasil.



Los sujetos aprovecharon la gran cantidad de personas que se congregaron en el lugar para ponserse detrás de sus víctimas y cometer las agresiones sexuales.



El grupo Terna de la PNP, grabó a los sujetos pegándose a las mujeres, entre ellas a una menor de edad. Los hombres utilizaron sus mochilas o casacas para cubrir sus partes íntimas y evitar que se vea que estaban realizando tocamientos indebidos, informó Latina.



Tras ser capturados, uno de ellos justificó su acto indicando que no tenía pareja y eso lo llevaba a cometer el repudiable acto. “Yo me puse detrás de ella, estaba tocándola porque yo no tengo señora”, señaló.



Otro sujeto fue detenido mientras tocaba a una menor de edad. La víctima llorando dio testimonio de lo ocurrido y junto con su madre denunciaron el hecho.



“Estaba detrás de la menor y la gente me empujaba. Yo acomodé mi casaca, quizá en ese momento la habré tocado sin querer”, indicó el hombre, quien en todo momento negó lo ocurrido.



Estos cinco sujetos fueron llevados a una dependencia policial cercana, en donde se continuarán las investigaciones del caso.

El grupo Terna de la PNP, grabó a los sujetos pegándose a las mujeres, entre menores de edad. Los hombres utilizaron sus mochilas o casacas para cubrir sus partes íntimas y evitar que se vea que estaban realizando tocamientos indebidos. (Video: Latina)

Lee también...