El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, estuvo la tarde del 15 de diciembre de una clínica ubicada en el distrito de Pueblo Libre, minutos antes de que la Policía Nacional llegara con una orden judicial para detenerlo. Imágenes de seguridad muestran que el funcionario salió del establecimiento en una silla de ruedas, con mascarilla y acompañado por personal médico, luego de solicitar su alta voluntaria.

Castillo Rojo se encontraba internado en la clínica Stella Maris desde el sábado 13 de diciembre. Según las investigaciones, el gobernador tomó la decisión de abandonar el centro médico tras enterarse, a través de la televisión, del megaoperativo ejecutado en su contra por la Fiscalía y la Policía. Las cámaras registraron cómo fue trasladado en silla de ruedas por una enfermera, escoltado por un médico y un agente de seguridad, hasta abordar un vehículo con lunas polarizadas.

De acuerdo con el general Luis Lira, jefe de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), los efectivos policiales llegaron al centro de salud con una orden de captura, pero el gobernador ya había salido aproximadamente 20 minutos antes. La autoridad policial confirmó que el caso es considerado oficialmente como una fuga.

Ese mismo día, desde las 4:00 de la mañana, se desarrolló un megaoperativo en la vivienda de Castillo Rojo, ubicada en el distrito chalaco de La Punta. La orden judicial contemplaba su detención por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal, en el marco de una investigación que lo vincula a la presunta red denominada “Los socios del GORE Callao”, dedicada al direccionamiento de contratos y favorecimiento de proveedores.

Aunque en el inmueble se encontraban vehículos y personal de seguridad, el gobernador no estaba presente. La intervención policial se realizó seis días después de emitida la orden judicial, situación que generó cuestionamientos sobre el tiempo de ejecución del operativo.

Ciro Castillo Rojo abandonó centro médico y evitó detención por presunta red criminal. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

Posteriormente, se difundió un audio en el que Castillo Rojo negó haber sido notificado y rechazó las acusaciones en su contra. Sin embargo, documentos periodísticos revelan que el gobernador fue citado como testigo en diciembre de 2024 y que solicitó la reprogramación de su declaración por motivos de agenda, comunicación que lleva su firma.

Además, se reportó que la oficina del gobernador en el Gobierno Regional del Callao fue encontrada sin documentos ni archivos visibles. También se identificó una escalera interna que conectaba el segundo piso del edificio con el estacionamiento subterráneo, lo que habría facilitado una salida directa hacia su vehículo oficial.

Actualmente, Ciro Castillo Rojo permanece prófugo y su paradero es desconocido. En el marco de la misma investigación, ocho personas han sido detenidas mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.