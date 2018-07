Comas: bebé de 6 meses murió en extraña situación en guardería

Un menor de apenas 6 meses falleció cuando se encontraba al interior de la guardería Santa María, en Comas, aparentemente por problemas respiratorios.

La madre del menor, Ingrid Gamboa, manifestó que la llamaron de la guardería para informarle que su hijo sería trasladado a la clínica Universitaria, ubicada en el mismo distrito.

“Me dijeron: 'lo llevaron a la clínica Universitaria porque no respiraba, pero ya lo estaban atendiendo. No se preocupe. Venga no mas'. Tomé un taxi y ni bien entré me dijeron que ya había muerto”, narró la madre en 90 Central.

Según el doctor Miguel Castillo, el menor habría ingresado al centro médico sin signos vitales por lo que no pudieron reanimarlo.



"Recibimos cerca de las 4 al menor ya muerto. Se intentó reanimar pero ya no había respuesta. Era imposible hacer una maniobra de reanimación", indicó el galeno.

La profesora encargada del menor, identificada como Andrea Izaguirre habría sido llevada a la comisaría del sector para dar sus declaraciones.