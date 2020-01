La Policía Nacional capturó a un hombre acusado de matar de un balazo a su hermano en su vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Mariano Melgar, en el distrito de Comas. El presunto homicida dijo que el arma era de la víctima y que todo sucedió durante una discusión.

Según ‘América Noticias’, el crimen se produjo el 1 de enero. Giusepi Diego Henry Loayza Vargas (23) aseguró que su hermano llegó hasta su casa y rompió varias de sus pertenencias. Incluso, dijo que había agredido a su pareja, por lo que luego lo buscó y le reclamó. Sin embargo, enfatizó que no tuvo intención de matarlo y que disparó el arma accidentalmente.

“Fui a buscarlo a su casa, discutí con él y me apuntó con un arma en la cintura. Tal vez me quiso asustar, pero, estando yo asustado, le abracé, le quité la pistola y le quise tirar un cachaso, pero se me escapó un tiro”, aseveró.

Tras ser identificado como el presunto autor material del asesinato, la Depincri de Comas lo capturó en inmediaciones de la cuadra 10 de la avenida Guillermo de la Fuente y luego lo trasladó a la dependencia policial. El sujeto pasará a manos del Ministerio Público.

(Video: América Noticias)