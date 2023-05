Cámaras de seguridad de un ‘carwash’ ubicado en Trapiche, Comas, captaron el momento exacto en el que dos delincuentes armados golpean a un hombre para llevarse su camioneta, la cual estaba siendo lavada. Los malhechores lograron huir con rumbo desconocido.

“Estaba sentado y me doy cuenta que vienen dos delincuentes con armas. Uno de ellos se acerca apuntándome y ya no pude pararme. Me pedía que no me mueva y que le diera la llave. La saco de mi bolsillo, la aviento y me golpea la cabeza. El otro agarró mi llave y se subieron a la camioneta y se fugaron”, dijo la víctima de la unidad, quien pidió que su identidad no sea revelada para evitar represalias.

Unos minutos después de lo sucedido llegaron dos policías motorizados para intentar alcanzar al vehículo robado, pero fue en vano. La víctima indicó, a las cámaras de América Noticias, que sospecha que hubo “campanas”, pues habían dos sujetos en moto que estaban en una esquina conversando.

MIRA EL VIDEO Comas: roban camioneta que era lavada en carwash

El dueño del vehículo indicó que al poner su denuncia ante la Policía Nacional se enteró que no es la primera vez que roban en ese punto. Además, señaló que ya dio por perdida su unidad ya que aún no se da con el paradero de los delincuentes.