Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una joven es asaltada por dos sujetos que transitaban en una motolineal por la Av. Los Chasquis, en el distrito de Comas. La víctima intentó huir, pero la arrastraron hasta quitarle sus objetos de valor.

En las imágenes difundidas por Latina, se observa a una joven caminar por el límite de las urbanizaciones El Pinar II y Primavera cuando dos sujetos a bordo de una moto la interceptan. La chica comienza a correr para evitar el atraco, pero uno de los malhechores baja de la unidad, la persigue, le jala la mochila y la tira al suelo.

Arrastran a joven para robarle

En ese momento, busca los bolsillos del pantalón a la joven y le quita el celular. Tras perpetrar el robo, el delincuente aborda la moto y huye junto a su cómplice. Mientras que la víctima queda desorientada sin saber qué hacer.

“Ella ahorita está mal porque tiene el cuello todo marcado. Ayer la han arrastrado, le han quitado todas sus cosas. Y no solo eso, la semana pasada también a un vecino le han disparado”, comentó una vecina.

Incluso, otra joven contó al matinal que también fue víctima de robo la semana pasada en el mismo lugar. “Yo iba a salir de mi casa con mi hijo y vino una moto con un delivery, eran dos personas. Me pusieron un cuchillo y me dijeron que si no les daba el teléfono, me iban a apuñalar”

A raíz de los constantes asaltos, los vecinos de la zona piden que las autoridades municipales coloquen una caseta y que la comisaría de Santa Luzmila les facilite a una agente policial para resguardarlos.

