Esta madrugada en Comas, un comerciante dedicado a la distribución de pescado al por mayor, identificado como Edward García Quispe fue atacado a balazos cuando iba a bordo de su vehículo, según informó América Noticias. Denunció que es la sexta ocasión que atentan contra su vida.

El agraviado contó que salió de su vivienda cuando fue interceptado por dos desconocidos que salieron de una calle y le dispararon varias veces. Nueve proyectiles impactaron contra el auto y una bala le rozó el hombro derecho, refirió.

García Quispe dijo que estos atentados han sido denunciados en la comisaría, pero hasta el momento no hay resultados para conocer la identificación de los autores de los ataques.

“Salen dos de ahí [señala la calle] Uno pegado a la pared y otro viene para este lado [hacia él]. A uno lo miro fijamente y este me queda mirando y comienza a disparar como loco. Él ha venido a matar. Es la sexta vez [que atentan contra mí], la otra vez provocó esto [señalando su pierna derecha y que usa muletas]. También pedí a las autoridades que me ayuden. La otra vez fueron sujetos que tenían chalecos de policías y me llevaron al cementerio”, indicó García Quispe.

Por su parte, el comandante PNP David Carranza, jefe de la Divincri de Comas, informó que el caso viene siendo investigando y se está tomando en consideración los ataques anteriores contra el comerciante.

“El señor ha sido víctima de delito contra el patrimonio en modalidad de tentativa de robo debido a que se dedica a la venta de pescado al por mayor en Comas. Fue atendido en el hospital de Collique porque su herida no fue de gravedad [solo rozó la bala]. Está en investigación para conocer si los ataques de esta ocasión son los mismos”, señaló para Canal N.

Delincuentes atacan a balazos empresario pesquero dentro de su vehículo en Comas. (Video: Canal N)