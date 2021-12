Tres delincuentes ingresaron a una licorería en Comas y se llevaron mercadería valorizada en S/80 mil, así como S/20 mil en efectivo, la madrugada del último miércoles 1 de diciembre. Las cámaras de seguridad del local registraron el accionar de los malhechores.

De acuerdo a América Noticias, los sujetos aprovecharon que la dueña del local no se encontraba -ya que ella solía dormir en su licorería- para llevarse 310 cajas de licor, entre cervezas, whiskys y otros licores, los cuales estaban valorizados en S/80 mil y habían sido adquiridos un día antes del robo.

“La reja estaba abierta y pusieron un ladrillo en la puerta porque no la podían cerrar. Las cajas de cerveza todas amontonadas porque no han podido llevarse todas. Acá estaba la computadora. No había el CPU de las cámaras. En mi cuarto todo fue rebuscado”, detalló Nora Tantean, propietaria de la licorería.

Una banda de delincuentes ingresó a una tienda de licores y se llevó más de 80 mil soles, en Comas. Los ladrones rompieron los candados y desactivaron las cámaras de seguridad.





En las imágenes difundidas se observa cómo dos sujetos intentan abrir la puerta del local sin éxito hasta que un tercer hombre les entrega una cizalla. Con ella logran ingresar y romper cinco candados que resguardaban el local, donde venden bebidas alcohólicas al mayor y por menor.

“Yo estaba viniendo para acá. Me dicen: ‘estoy tocando porque su reja está abierta y no sale nadie’. Uy, cuando me dijeron eso, yo la verdad me puse mal. Ya no quería llegar a mi local. Usted sabe tanto lo que cuesta un sacrificio, trabajar para que se lo lleven de la noche a la mañana”, manifestó entre sollozos la agraviada.

Según el matinal, a los sujetos no les bastó con llevarse los licores, sino que también ingresaron al cuarto de la dueña del local de donde sacaron S/20 mil de la venta del día. Además, desconectaron los cables del sistema de seguridad.

Las cámaras de los exteriores del local serán claves para identificar a los malhechores y la placa del auto donde se llevaron la mercadería. “Me dicen que a las 3 a.m. había un camión estacionado afuera”, añadió la agraviada, quien denunció el hecho en la comisaría de Santa Luzmila.

