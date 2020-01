Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su tía y a su prima durante una discusión, en el distrito de Comas. El suceso ocurrió esta madrugada dentro de una vivienda. Según las agraviadas, el sujeto intentó quemarlas.

En un video difundido por América Noticias se puede escuchar cuando Ronald Joel Vílchez Sicche amenaza a sus víctimas: “¡Calienta el aceite para tirarle en su cara! […] Para matarla a esa!”, “Llama a emergencias porque voy a matar a esas personas” y “Voy a tirar el balón de gas y voy a encender a todos. Cuando te vayas los voy a encender a todos”.

De acuerdo al noticiero, el hombre de 30 años se abalanzó hacia una de las mujeres para intentar atacarla con un pedazo de botella rota. En medio de esta discusión, Vílchez incluso confesó un asesinato a una persona llamada Coco Marín.

“Escucho el sonido de una botella. Mi mamá me cuenta que él ha tenido un pico de botella queriéndome apuñalándome por la espalda, pero cuando me levanto y le doy la cara él me dice: ‘te voy a matar’ […] Tengo miedo que lo dejen en libertad. Ese es mi susto. Quiero garantías para mi mamá y mis hijas”, contó una de las víctimas, quien prefirió el anonimato. Ella contó que se encerró con su madre en una habitación para evitar la agresión.

Los policías de la comisaría Túpac Amaru de Comas llegaron al inmueble y detuvieron al agresor que reporta antecedentes por robo agravado, lesiones y comercialización de drogas. Él sujeto por será denunciado por intento de feminicidio.

“Se les brindará todas las medidas de protección las 24 horas para salvaguardar la vida de todos los integrantes de esta familia”, señaló el comandante PNP Cristhian Toledo.

Detienen a hombre que intentó matar a tía y prima durante una discusión en Comas. (Video: América Noticias)