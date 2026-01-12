Hasta este punto también llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional. Fotos: césar.grados@photo.gec
Extorsionador muere al estallarle la granada que iba a lanzar en Comas
Extorsionador muere al estallarle la granada que iba a lanzar en Comas

  La dueña de la ferretería indicó que hace meses puso una denuncia por extorsión. Fotos: césar.grados@photo.gec
    Hasta este punto también llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional. Fotos: césar.grados@photo.gec

  Personal de la PNP cercó la zona para iniciar con las investigaciones de rigor. Fotos: césar.grados@photo.gec
    La dueña de la ferretería indicó que hace meses puso una denuncia por extorsión. Fotos: césar.grados@photo.gec

  El sujeto murió en camino al hospital debido a las lesiones de sus heridas. Fotos: césar.grados@photo.gec
    Personal de la PNP cercó la zona para iniciar con las investigaciones de rigor. Fotos: césar.grados@photo.gec

  Los vecinos del distrito exigen mayor seguridad debido a los constantes ataques. Fotos: césar.grados@photo.gec
    El sujeto murió en camino al hospital debido a las lesiones de sus heridas. Fotos: césar.grados@photo.gec

  Afortunadamente no se registraron otros heridos ni fallecidos en la explosión. Fotos: césar.grados@photo.gec
    Los vecinos del distrito exigen mayor seguridad debido a los constantes ataques. Fotos: césar.grados@photo.gec

  No se descarta que el joven esté implicado con bandas criminales. Fotos: césar.grados@photo.gec
    Afortunadamente no se registraron otros heridos ni fallecidos en la explosión. Fotos: césar.grados@photo.gec

  • No se descarta que el joven esté implicado con bandas criminales. Fotos: césar.grados@photo.gec
    No se descarta que el joven esté implicado con bandas criminales. Fotos: césar.grados@photo.gec

Redacción EC
Un falleció la noche de ayer cuando manipulaba un artefacto explosivo a pocos metros de la ferretería donde pretendía dejarlo, en el cruce de las avenidas Casanave y Blanco Núñez de Vela, en la urbanización La Pascana, en el distrito de Comas.

Según testigos, el delincuente llegó a la zona a bordo de una motocicleta junto a su cómplice cuando descendió del vehículo para manipular el objeto frente a un inmueble de la zona. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el objeto se detonó antes de tiempo en las manos del sujeto.

El fuerte estallido hizo que las personas que viven en los alrededores salieran de sus casas para observar la sangrienta escena: el joven estaba destrozado en el piso pidiendo auxilio, mientras que el conductor de la moto huyó con rumbo desconocido.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, señaló a los medios que el explosivo que causó la muerte del hombre es una variante de dinamita cuyo alto contenido de TNT, aumenta la potencia y la convierte en una carga más letal que la convencional.

El alto mando precisó que el sujeto encendió el artefacto y, al intentar colocarlo, la carga detonó de forma prematura en la fachada del negocio familiar.

Personal de salud del SAMU trasladó al herido de emergencia al hospital Sergio Bernales, sin embargo, este falleció debido a la gravedad de las lesiones.

