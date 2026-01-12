Extorsionador muere al estallarle la granada que iba a lanzar en Comas
Un extorsionador falleció la noche de ayer cuando manipulaba un artefacto explosivo a pocos metros de la ferretería donde pretendía dejarlo, en el cruce de las avenidas Casanave y Blanco Núñez de Vela, en la urbanización La Pascana, en el distrito de Comas.
Según testigos, el delincuente llegó a la zona a bordo de una motocicleta junto a su cómplice cuando descendió del vehículo para manipular el objeto frente a un inmueble de la zona. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el objeto se detonó antes de tiempo en las manos del sujeto.
El fuerte estallido hizo que las personas que viven en los alrededores salieran de sus casas para observar la sangrienta escena: el joven estaba destrozado en el piso pidiendo auxilio, mientras que el conductor de la moto huyó con rumbo desconocido.
Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, señaló a los medios que el explosivo que causó la muerte del hombre es una variante de dinamita cuyo alto contenido de TNT, aumenta la potencia y la convierte en una carga más letal que la convencional.
El alto mando precisó que el sujeto encendió el artefacto y, al intentar colocarlo, la carga detonó de forma prematura en la fachada del negocio familiar.
Personal de salud del SAMU trasladó al herido de emergencia al hospital Sergio Bernales, sin embargo, este falleció debido a la gravedad de las lesiones.
