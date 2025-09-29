Una joven madre denunció que es amenazada por delincuentes tras salir de una operación de cesárea y mientras alimentaba a su recién nacida. Según relató, en los mensajes, los extorsionadores se identificaban como parte de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ y le exigían S/ 5 000 bajo amenaza de atentar contra su familia.

“ Estaba con mi bebé lactando y me llegó un mensaje que decía que eran los Injertos del Norte. Hoy pensaba retomar mi trabajo, pero tengo miedo de salir”, declaró con la voz entrecortada.

Desde que dejó de responder, los extorsionadores también comenzaron a enviar amenazas al celular de su pareja. Uno de los mensajes incluyó un video donde se advertía: “Si no cooperas o vas con la policía, ya no te llegará ningún mensaje. Simplemente, vamos directamente contra tus familiares” .

La comerciante, que desde hace dos años mantiene un puesto de fresas con crema frente a un mercado en la cuarta zona de Collique, asegura no tener recursos para cumplir con el pago exigido. “Si tuviera plata hasta un local abriría, pero no tengo. Trabajo en mi casa con mi pareja” , señaló.

La víctima intentó denunciar ante la Dirincri, pero le indicaron que debía acudir a la comisaría. Sin embargo, no ha podido hacerlo por encontrarse aún en recuperación tras la cesárea. Por ahora, permanece alejada de las calles, temiendo por su seguridad y la de su bebé.

Su madre también exigió acción inmediata a las autoridades: “Mi hija sale o mi nietita sale, se la llevan y ya quedó ahí”, expresó indignada.

La familia pide protección urgente y que se refuercen las medidas de seguridad en una zona cada vez más golpeada por la delincuencia y la extorsión.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.