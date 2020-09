Un hombre de 83 años fue víctima de la delincuencia en el distrito de Comas. Unos ladrones, que se hicieron pasar como policías, le robaron 800 soles que había retirado de un banco.

Un video difundido por “América Noticias” muestra que la tarde del pasado martes 15 de septiembre, un vehículo con tres ocupantes se estacionó en el cruce de las calles Carabayllo y Cahuide, donde interceptaron a Juan Yapias.

“Estaba viniendo solo y me dicen ‘señor, un momentito. Por favor, deme su DNI, soy policía, estamos haciendo un seguimiento. Por este barrio corre mucho billete falso’”, contó.

El pensionista dijo que al escuchar esa información y ver un distintivo en el ocupante del vehículo le creyó. Luego entregó sus billetes con el fin de que cotejen que eran billetes auténticos.

En las imágenes del video captadas por cámaras de seguridad, se observa a Juan Yapias cerca del auto que lo interceptó y luego aparece en escena una mujer. La víctima del robo contó que ella se acercó al carro para entregar un fajo de billetes a los falsos policías.

“[Me dijo] ‘¿Usted de dónde viene?’. Le dije del banco. Me he ido a cobrar. Y vino otra señorita. No sé de dónde hizo su aparición, porque eran tres varones [dentro del auto]”, dijo. El pensionista relató que la desconocida recibió como respuesta del falso policía que su dinero era falso y que tenía que subir al auto para presentar la denuncia en la comisaría.

Antes de irse, los falsos agentes de la PNP le entregaron a Juan un monedero que contenía papel periódico. “Me dijo [el falso policía] ‘le voy a entregar este monedero’ porque usted ha colaborado”, añadió.

La víctima señala que la mujer sería una cómplice. El matinal detalló que la denuncia fue presentada en la comisaría de La Pascana.