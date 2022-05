Bryan Jesús Acosta Bordón (22), uno de los seis integrantes de la banda criminal ‘Los Sanguinarios del Cono Norte’, implicados en el asesinato del S2 PNP Digber Pedro Vergaray Luján, reveló cuánto le iban a pagar por participar en el robo de la camioneta del agente.

Fue la noche del lunes 2 de mayo, que los delincuentes balearon al policía en el cruce de las avenidas El Retablo y Belaunde, en Comas, para llevarse la unidad de alta gama. Las heridas fueron de gravedad, por lo que Vergaray Luján no resistió y perdió la vida.

En un interrogatorio, Bryan Jesús Acosta, a quien se le encontró el arma de fuego robada al policía fallecido, precisó que el 2 de mayo él, junto a sus cómplices, vieron la camioneta estacionada del agente que pertenecía a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Por lo que procedieron a interceptarlo.

Pagaron S/1200 para robarle camioneta a policía

Consultado respecto a quién iban a entregar la unidad una vez que perpetraran el robo, señaló que “no tenía idea”. “No, eso no tengo idea. Solamente me dijeron que lo tenía que seguir al auto verde y él me llevaría al destino”. Además, añadió que le iban a pagar entre “S/1.200 a S/1.000″ por participar en el atraco.

Sobre por qué tenía la pistola Glock 19 Austria, de serie Nº BHRZ410 que le pertenecía al S2 PNP Vergaray Luján, señaló que se lo llevó él y otro chico. “El arma apareció en mi cuarto porque él no tenía donde llevarlo y como yo vivía solo”.

Otros detenidos

Según las autoridades, los detenidos están involucrados en distintos delitos en el distrito de Comas. Entre los primeros detenidos figuran Hector Eduardo Atuaje Barboza (39), Robertson Oscar Hurtado Espinoza (33) y José Luis Chafloque Leyva (34), quienes fueron intervenidos en la avenida Las Palmeras, en Los Olivos.

Asimismo, se procedió con la detención de Bryan Jesús Acosta Bordón (22). Así como a Yekot Guzmán Espinoza (21), quien es el otro involucrado detenido. Su intervención se realizó en la Asociación de Vivienda San Amadeo – Carabayllo.

Mientras Robert Daniel Salazar Galvez (37), fue intervenido en Cerro Calvario, Carmen Alto – Comas, cuando conducía el vehículo station wagon con placa de rodaje C9Q-376.