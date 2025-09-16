Un mototaxista de la empresa Los Chasquis resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la puerta de un restaurante, en la cuadra 9 de la avenida Rosa de América, en el distrito de Comas, al norte de Lima.
De acuerdo con testigos consultados por RPP, el transportista había llegado al local para cenar cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon dos veces a sangre fría antes de darse a la fuga.
El mototaxista, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde permanece internado con pronóstico reservado.
“El señor llegaba a comer su caldo, cuando le han disparado”, relató una vecina de la zona, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.
Otros moradores denunciaron que la empresa de mototaxis Los Chasquis sería víctima de extorsiones, lo que aumenta las sospechas de que el ataque estaría vinculado con bandas criminales que operan en la zona.
Agentes de la Comisaría PNP de Santa Luzmila llegaron al lugar del atentado y acordonaron la zona para recabar pruebas y testimonios. Se inició la búsqueda de los responsables, mientras la Policía maneja como principal hipótesis que se trate de un caso de intimidación mafiosa contra transportistas.
El distrito de Comas, al igual que otros sectores de Lima Norte, ha registrado en los últimos meses un incremento de casos de extorsión y ataques armados contra mototaxistas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
