Mototaxista muere tras ataque a balazos en plena vía pública de Comas. (Foto: GEC)
Mototaxista muere tras ataque a balazos en plena vía pública de Comas. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un mototaxista fue asesinado la noche del último domingo tras ser interceptado por dos sujetos que le dispararon cuando trabajaba en la avenida Chacra Cerro, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada por la Policía como Angelo Reyes Aldazabal.

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