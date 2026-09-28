Un mototaxista fue asesinado la noche del último domingo tras ser interceptado por dos sujetos que le dispararon cuando trabajaba en la avenida Chacra Cerro, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada por la Policía como Angelo Reyes Aldazabal.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el crimen. Las imágenes muestran que Reyes Aldazabal circulaba en su mototaxi por la avenida Chacra Cerro cuando se cruzó con una motocicleta lineal en la que viajaban dos personas.

Cámaras registran ataque a mototaxista que murió tras recibir varios disparos. (Foto: GEC)

De acuerdo con el registro, la motocicleta se detuvo y uno de los sujetos descendió para disparar contra el vehículo de Reyes Aldazabal, quien continuó avanzando hasta salir del campo de visión de la cámara.

Luego, el atacante volvió a subir a la motocicleta y siguió la misma ruta que había tomado la víctima para continuar con los disparos contra el mototaxista, quien había resultado herido durante el primer ataque.

Reyes Aldazabal fue trasladado al Hospital Sergio Bernales. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

Asesinan a mototaxista tras ser perseguido y atacado a balazos en Comas. (Foto: GEC)

Policía inició diligencias

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y encontraron al menos 12 casquillos de bala en la escena del crimen. Peritos de Criminalística iniciaron las diligencias para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del asesinato.

Los investigadores también revisan las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el ataque y la posterior persecución de la víctima.

Vecinos de la zona señalaron que Angelo Reyes era conocido por trabajar brindando servicio de transporte en su mototaxi y que residía en el sector desde hace algunos años.

Tras el crimen, los residentes solicitaron a las autoridades y a la Municipalidad de Comas reforzar la presencia policial y las medidas de seguridad en la zona.

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