Asesinan a mototaxista frente a su esposa e hija en Comas. (Foto: GEC)
Redacción EC
Un nuevo episodio de violencia enluta a Lima. Un mototaxista fue la noche del sábado frente a su esposa e hija de siete años en el cruce de las avenidas Trapiche y San Felipe, en el distrito de .

Según confirmaron fuentes policiales a RPP, la víctima, identificada como Kenji Genaro La Rosa, de 31 años, retornaba a su vivienda luego de concluir su jornada laboral. Su pareja y su pequeña se encontraban en el asiento posterior del mototaxi cuando fueron interceptados por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Mototaxista muere a balazos frente a su familia. (Foto: GEC)
Los atacantes dispararon en más de diez ocasiones, hiriendo de muerte a La Rosa. Pese a la violencia del ataque, tanto la esposa como la niña resultaron ilesas. El cuerpo del conductor fue trasladado posteriormente a la Morgue Central de Lima, mientras los peritos de Criminalística recogieron 12 casquillos de bala en la escena.

El crimen ha generado alarma entre los vecinos, quienes denunciaron la que golpea al distrito. “El peligro está en todos lados. Ya uno ve el peligro en la mañana, en la tarde, en la noche, y no hay tranquilidad”, relató una vecina al mencionado medio.

Vecinos de Comas exigen seguridad tras crimen de mototaxista en Trapiche. (Foto: GEC)
Las autoridades no descartan que se trate de un o de un ataque por encargo. La investigación quedó a cargo de la Policía Nacional, que revisará las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

