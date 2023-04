No hace mucho tiempo empezó su negocio y ya los extorsionadores le hacen la vida imposible. Ronald Silva, propietario de un puesto en el que vende ceviche y otros platos marinos, denunció que recibe llamadas telefónicas en las que sujetos lo extorsionan y le piden dinero a cambio de no atentar contra su negocio.

“Me amenazan pidiéndome el dinero que uno saca para el día. Es un negocio que recién estoy emprendiendo con mi esposa. Me dijeron, primero, 5 mil soles, han ido bajando a 500, después a 200, después piden 100 soles. Dicen que me tienen rastreado, a mi casa y a toda mi familia, que tienen balas para mí”, indicó el comerciante afectado en diálogo con América Noticias.

mira el video

El citado noticiero logró acceder a uno de los mensajes que el emprendedor recibió en su teléfono de parte de un extorsionador:

“Yo lo que te estoy diciendo es que se evite problemas con nosotros y haga la colaboración tranquilamente. Son 100 soles que le vamos a recibir. Un no como respuesta el movimiento no te lo va a recibir. Es tu tranquilidad, es tu propiedad, hermano”, se escucha decir al facineroso.

El comerciante Ronald Silva pidió a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto y eviten que malos ciudadanos hagan daño a las personas que, como él, desean trabajar con tranquilidad y seguridad para llevar el sustento a su hogar.

Añadió que seguirá trabajando y no cederá ante las exigencias de los delincuentes.