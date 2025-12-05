Un nuevo caso de inseguridad conmociona a los vecinos de Los Olivos. Un comerciante de abarrotes fue secuestrado por cuatro sujetos armados cuando llegaba a su vivienda, ubicada en la calle Mariátegui, cerca de las 11:40 p. m. del miércoles. Horas después, fue liberado por sus captores en la puerta de su negocio, situado en el distrito de San Martín de Porres.

Según informaron testigos a la Policía Nacional del Perú, la víctima estaba intentando abrir la reja de su domicilio cuando fue interceptada por los delincuentes, quienes lo subieron a la fuerza a un auto blanco antes de huir del lugar. La intervención ocurrió en cuestión de segundos, mientras su propio vehículo quedó estacionado en plena calle, con las luces encendidas y las puertas abiertas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Una vecina contó que el comerciante había estacionado su auto rojo solo unos instantes antes de ser rodeado. “Estaba queriendo abrir la reja, ahí lo agarraron y se lo llevaron” , relató. La reja estaba cerrada, como suele mantenerse desde las 10 p. m., y el secuestro ocurrió cerca de las 11:40 p. m., cuando la calle permanecía poco transitada.

Comerciante es raptado en Los Olivos y abandonado horas después en su negocio de SMP. (Foto: Captura/América Noticias)

Las cámaras de seguridad del vecindario captaron parte del rapto. En las imágenes se aprecia el desplazamiento del vehículo blanco acompañado por una motocicleta, que habría servido de apoyo a los secuestradores. Serenazgo de Los Olivos y efectivos policiales llegaron minutos después para recabar información y realizar las diligencias preliminares.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades confirmaron que la víctima fue liberada durante la madrugada del jueves en la puerta de su propio negocio, ubicado en San Martín de Porres. Hasta el momento se desconoce si los secuestradores lograron su objetivo o si el comerciante fue dejado libre debido a la presión policial.

La unidad especializada de Secuestros de la Dirincri ha asumido la investigación y se encuentra analizando los videos de seguridad captados en la zona del rapto. La policía continúa recogiendo testimonios y pistas que permitan identificar y capturar a los autores del violento hecho.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.