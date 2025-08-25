¿Cómo le fue a Santiváñez en el Mininter? Sus insólitas estadísticas: dos operativos cada minuto, pero más homicidios registrados

Juan José Santiváñez ha vuelto al Gobierno, de hecho nunca pareció haberse desvinculado de él tras su turbulento y polémico paso como titular del Ministerio del Interior que acabó con su censura. Hoy lidera la cartera de Justicia y Derechos Humanos en una elección de la presidenta Boluarte por demás controversial dados los antecedentes de Santiváñez.

Entre la censura y su nueva designación Santiváñez no estuvo alejado del Gobierno de Boluarte, y ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial. Su cercanía con el entorno de la toma de decisiones en el más alto rango de poder ha quedado demostrado. Por ello, quizá, su elección se hace más polémica dadas las estadísticas que dejó al mando del Mininter.

La última frase que Santiváñez dejó como ministro del Interior fue esta: "En esta guerra todos debemos ponernos al frente, por la vida y el bienestar de millones de peruanos. La seguridad no puede ser un arma política ni una estrategia de desinformación. (...) No es casualidad que estos ataques se intensifiquen, precisamente, cuando estamos logrando ser certeros contra el crimen organizado y cuando las cifras empiezan a mostrar resultados”.

Entre el 1 de enero y el 21 de marzo se han cometido 490 homicidios a nivel nacional. FOTO: Referencial/Archivo GEC / Cesar Grados

En su último día como ministro informó que entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 91.907 delincuentes a nivel nacional. Del total, 63.264 eran peruanos, 12.413 extranjeros y 16.230 tenían requisitorias. Además, señaló que al menos el 92% de los detenidos fueron liberados por las autoridades judiciales.

En el mismo periodo, la PNP ejecutó 229.080 operativos en todo el país, lo que equivale a un promedio de 2.900 diarios, 121 por hora y 2 por minuto. En contraste, según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en enero y febrero de 2024 se llevaron a cabo 219.574 operativos en 60 días, con un promedio de 3.660 diarios, 152 por hora y 2.54 por minuto.

Inicialmente, Ministerio del Interior, a través de un boletín de producción policial elaborado por el observatorio, reportó que hasta el 28 de febrero de este año se habían desarticulado 28 organizaciones criminales. Sin embargo, Santiváñez informó al Congreso que, al 19 de marzo, la cifra se redujo a 23. Asimismo, entre enero y febrero, la policía incautó 761 armas blancas y 1.255 armas de fuego. Para el 19 de marzo, el total de armas incautadas ascendió a 2.035.

El mismo documento evidenció una disminución en la cantidad de operativos realizados en los primeros meses de este año. Mientras que en 2024 se registraron 219.574 operativos a nivel nacional, en el mismo periodo de 2025 se realizaron 175.149, lo que representa una reducción del 20%. Asimismo, la desarticulación de organizaciones criminales disminuyó en un 40%, pasando de 47 en 2024 a 28 en 2025. También se reportó una caída en la incautación de armas blancas, que pasó de 1.180 en los dos primeros meses de 2024 a 761 en el mismo periodo de este año.

Cuestionan las cifras

En aquel entonces, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que las cifras expuestas por Santiváñez no estaban debidamente verificadas y que el Ministerio Público maneja registros diferentes.

“No están corroboradas, no están acreditadas. Cuando se dan estas cifras, pueden parecer impactantes, pero deben ser demostradas”, declaró en relación a información que la policía reportó la detención de 91.907 personas entre enero y marzo, mientras que la Fiscalía sólo tiene registrados 32.578 ingresos en su sistema informático.

Asimismo, subrayó que más del 30% del total de detenciones son de conductores en estado de ebriedad, quienes son liberados al aceptar el delito e imponerles el pago de la reparación civil. “Las cifras impactan, pero cuando se habla en detrimento del Ministerio Público, no se está demostrando, no se está probando con casos concretos”, concluyó.

Asimismo, el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, recordó que una de las primeras acciones de Santiváñez cuando asumió la jefatura de la cartera del Interior fue que se realicen los operativos calificados como Amanecer Seguro y Atardecer Seguro. Precisó que para que estos planes hayan funcionado a nivel nacional, se debió requerir gran cantidad de efectivos policiales en las calles y de diversas unidades especializadas.

“Estos datos que se lanzan y han repercutido a nivel nacional, es un aspecto del enfrentamiento del Ministro con el Ministerio Público. Por primera vez, en toda mi carrera profesional, veo que un jefe de Cartera presente denuncias a título de funcionario contra la Fiscal de la Nación”, dijo Pérez Rocha.

Más homicidios

La gestión de Santiváñez también cerró con un récord de homicidios. Según información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, analizada por el ingeniero Juan Carbajal, desde el 16 de mayo de 2024 al 21 de marzo del presente año, se registraron 1.876 asesinatos a nivel nacional, con un promedio de seis diarios.

Días antes de su censura, el Ejecutivo declaró en emergencia por 30 días a Lima y Callao luego del asesinato del cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’, integrante de la reconocida agrupación Armonía 10. Esto sucedió la madrugada del domingo 16, cuando el músico recibió dos disparos mientras descansaba dentro del bus que lo trasladaba de Jicamarca a Santa Clara.

Los primeros resultados de la declaratoria fueron tres personas fueron asesinadas en tres distintos puntos de la capital: un joven reciclador, un conductor de bus de transporte público y una llenadora de combis. Mientras que en palacio coordinaban cómo afrontar esta nueva crisis que los ponía en el foco del ojo público, en el Congreso de la República se sumaban las firmas para retirar a Santiváñez de su cargo.

El conductor de un bus de transporte público fue asesinado a balazos por un sujeto que se hizo pasar como pasajero.

Según información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa) analizada por El Comercio, entre el 1 de enero y el 21 de marzo se han cometido 490 homicidios a nivel nacional. Esto equivale a un promedio de seis asesinatos por día, 42 por semana y uno cada 4 horas. La cifra supera los 467 homicidios registrados en el primer trimestre del año pasado.

Es importante resaltar que, si se mantiene el promedio de 6 homicidios diarios, en los 10 días restantes de marzo se podrían sumar 60 víctimas más, lo que daría un total de 550 homicidios al cierre del presente mes. Esto representaría un incremento de 83 casos en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Uno de los datos más alarmantes es el uso de armas de fuego en estos crímenes. Este año, aproximadamente 73 (72.65%) de cada 100 asesinatos fueron cometidos a balazos. Esto representa un aumento de 9.65 puntos porcentuales en comparación con el 2022, cuando el 63.0% de los homicidios se ejecutaban con armas de fuego.

Pero las armas de fuego no son los únicos medios utilizados en estos crímenes. Este año, también se han registrado 23 asesinatos con arma blanca, 18 por asfixia y 93 con otros métodos. En cuanto a los lugares donde ocurrieron estos homicidios, los crímenes dentro de casas aumentaron en 13 casos, pasando de 48 en el primer trimestre del año pasado a 61 en el mismo periodo de este año. En tanto, 186 se registraron en la vía pública y 145 en establecimientos de salud.

En lo que va del año, 171 de las víctimas de homicidio eran de Lima, 53 de La Libertad y 46 de la Provincia Constitucional del Callao. Otras regiones con cifras elevadas incluyen Piura (36), Ica (21) y Puno (17). Además, hasta la fecha, 28 menores de edad han sido víctimas de homicidio en el país, al menos 11 eran de Lima.