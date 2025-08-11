Redacción EC
Redacción EC

El pasado sábado 9 de agosto, un conductor en estado de ebriedad con 8 mil soles en papeletas y sin licencia de conducir ni SOAT, violentamente a un padre de familia en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en .

Se trata Aldo Alberto Quispe Urbina, quien embistió al ingeniero identificado como Juan Pablo Sotelo Palacios, cuando este cruzaba la vía cuando fue impactado a toda velocidad y arrastrado varios metros. Su hermana, Gisella Sotelo, que se encontraba cerca, se colocó frente al vehículo para impedir que el conductor escapara.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Ella indicó a través de sus redes sociales que el infractor estuvo ebrio con 2.8 grados de alcohol en sangre.

Dictan 36 meses de arresto domiciliario para madre de ‘El Monstruo’: Fiscalía apelará fallo judicial


Además, la familia denunció que la víctima esperó cerca de 40 minutos sin recibir atención médica y tuvo que ser trasladada en una camioneta policial ante la falta de ambulancias.

El plazo de detención preliminar vence hoy a las 9:00 p. m., por lo que los familiares instaron al Ministerio Público a formalizar la denuncia antes de que el implicado sea liberado.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC