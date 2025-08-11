El pasado sábado 9 de agosto, un conductor en estado de ebriedad con 8 mil soles en papeletas y sin licencia de conducir ni SOAT, atropelló violentamente a un padre de familia en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en Comas.

Se trata Aldo Alberto Quispe Urbina, quien embistió al ingeniero identificado como Juan Pablo Sotelo Palacios, cuando este cruzaba la vía cuando fue impactado a toda velocidad y arrastrado varios metros. Su hermana, Gisella Sotelo, que se encontraba cerca, se colocó frente al vehículo para impedir que el conductor escapara.

Ella indicó a través de sus redes sociales que el infractor estuvo ebrio con 2.8 grados de alcohol en sangre.

Además, la familia denunció que la víctima esperó cerca de 40 minutos sin recibir atención médica y tuvo que ser trasladada en una camioneta policial ante la falta de ambulancias.

El plazo de detención preliminar vence hoy a las 9:00 p. m., por lo que los familiares instaron al Ministerio Público a formalizar la denuncia antes de que el implicado sea liberado.