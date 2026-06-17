En medio de la fiebre mundialista, agentes de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lince allanaron una vivienda donde se fabricaban y comercializaban figuritas falsificadas de álbumes coleccionables, entre ellos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y Pokemon, valorizadas en más de 9 millones de soles.

Buenos Días Perú indicó que en este operativo contra la delincuencia se detuvo a “Los Copiones del Mundial”, quienes, además, tenían en su poder cajas de medicamentos presuntamente falsificados.

El coronel de la Policía Fiscal apuntó que las figuritas que se iban a vender en el mercado local durante el fin de semana eran de reconocidos jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, entre otros.

“Son figuritas que son muy escazas que, incluso, han podido ser enviadas a todos el Perú”, resaltó.

En el inmueble fueron intervenidas siete personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

El noticieron precisó que la PNP continuará con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados.

¿Qué hacer frente a un delito?

Comunícate de inmediato con la Central de la Policía Nacional del Perú (PNP) llamando al 105, línea gratuita disponible las 24 horas. Si el hecho ocurre en la vía pública, también puedes solicitar apoyo al serenazgo del distrito.

En casos de violencia familiar o sexual, es recomendable acudir a una comisaría o contactar la Línea 100, servicio especializado del Ministerio de la Mujer que brinda orientación y asistencia inmediata.

Si has sido víctima de robo o agresión, acude a un centro de salud para la evaluación correspondiente. También puedes recibir asesoría legal gratuita a través de la Defensoría del Pueblo o los centros de asistencia legal del Estado, que orientan sobre los pasos a seguir y garantizan la protección de tus derechos