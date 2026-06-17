Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

En medio de la fiebre mundialista, agentes de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lince allanaron una vivienda donde se fabricaban y comercializaban figuritas falsificadas de álbumes coleccionables, entre ellos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y Pokemon, valorizadas en más de 9 millones de soles.

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