En El Agustino, unas 14 personas fueron intervenidas esta madrugada por enfrentarse a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con “América Noticias”, estos ciudadanos trataron de evitar la detención de un vecino que había incumplido el toque de queda en pleno estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

El suceso ocurrió en la cuadra 1 de la calle Dogos en el asentamiento humano Ansieta Alta, durante el horario de inmovilización social, cuando el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, manejaba un vehículo en aparente estado de ebriedad, detalló el noticiero. En imágenes difundidas por el matinal se escucha que los miembros del orden realizan disparos al aire para controlar la situación.

Según la policía, el sujeto puso resistencia y los agredió, por lo que los agentes usaron la fuerza para reducirlo. Sin embargo, fue en ese momento que familiares y vecinos salieron en su defensa. Ellos lanzaron agua y botellas a los agentes.

MIRA EL VIDEO AQUÍ

Policía interviene a 14 personas tras impedir detención de vecino infractor

“Le han dado duro con palo. Sí, puso resistencia. Los vecinos lo han defendido porque mi sobrino trabaja. No es delincuente, él trabaja. Los vecinos les han tirado botellas y agua a los policías”, contó la tía del hombre. El patrullero policial también reportó daños en las lunas.

Vehículo policial de la comisaría de Santoyo resultó dañada en la luna frontal. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Un grupo de los intervenidos fue liberado. No obstante, “América Noticias” indicó que el sujeto junto a un familiar permanecen en la comisaría de Santoyo. El matinal señaló que serán investigados por violencia a la autoridad y violación de las restricciones en estado de emergencia; además, al conductor del auto se le retendrá el brevete. El Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso para iniciar la investigación.

A partir de hoy, el horario establecido para el toque de queda es de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en las regiones donde no rige la cuarentena focalizada. Mientras, en donde se aplica esta restricción, el horario se mantiene desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.