El jefe de la Región Policial Lima, Jorge Angulo, informó que se impusieron más de 700 multas a ciudadanos que incumplieron el nuevo horario de inmovilización total (toque de queda) establecido en Lima Metropolitana y el Callao.

La nueva medida, que rige hasta el 31 de enero, va desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., debido a que ambas ciudades presentan un nivel de riesgo alto frente a la segunda ola del COVID-19.

En declaraciones para Canal N, el jefe policial explicó que estas sanciones se aplicaron desde el inicio del toque de queda del último viernes a las personas que circulaban sin autorización por las calles o conductores que continuaban circulando en diversas vías de la capital. Precisó que se intervino también a ciudadanos que participaron en reuniones sin autorización ocurridas en Miraflores y Puente Piedra.

“Hemos tenido un patrullaje aéreo para monitorear el comportamiento de la ciudadanía. Nosotros queremos advertir que había muchas personas, sobre todo, conductores con sus vehículos en la periferia de la ciudad. Hemos impuesto 750 papeletas monto de 430 soles. Hemos intervenido una fiesta en Miraflores y otra en Puente Piedra”, indicó.

“Quiero pensar que muchas de las personas no se habían percatado del nuevo horario de inmovilización a las 9 de la noche, pero hoy trataremos de hacer los controles de fiscalización más efectivos”, remarco Angulo. Añadió que durante el resguardo policial, los agentes supervisaron que quienes circulen deben cumplir con labores esenciales y portar el respectivo pase laboral.

Situación de policías en pandemia

Al ser consultado respecto a la cifra de policías de la Región Lima que han sido contagiados con el COVID-19 y han fallecido debido a este enfermedad respondió: “Ahora ya no ven comisarías con gente abarrotada por detenidos. Esto no puede volver a suceder. Tenemos 3 que se encuentran hospitalizados, y un rango de 15 agentes que diariamente vienen siendo contagiados. En realidad representa para el universo de agentes de esta región, que podrían superar los 25 mil, no es muy notorio, pero es una alerta que no podemos soslayar”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Cusco: Policía reporta fuerte desacato en inicio de toque de queda a las 9 p.m.