Una trabajadora de la empresa ‘OxíRomeroGroup’, del fallecido empresario Mario Romero, conocido como el Ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores (SJM), denunció que el camión que utilizan para transportar oxígeno medicinal fue robado en Villa María del Triunfo.

Mandy Enrique detalló para Canal N que el hurto ocurrió esta madrugada en los exteriores de la vivienda de un colaborador de la empresa en la avenida José Carlos Mariátegui en VMT. Este empleado se llevó el vehículo del local de la empresa en San Juan de Miraflores la noche del miércoles porque no encontraron cochera disponible.

“El día de ayer terminamos de trabajar muy tarde y por la zona ya no encontramos cochera. Entonces, el colaborador nuestro que se llevó el camión lo estacionó frente a su casa porque hoy tenía que salir a las cinco de la mañana para abastecerlo de oxígeno. El camión que se han robado tiene la capacidad para 80 cilindros. La misma que llega a abastecer a 160 familias”, relató.

La trabajadora indicó que han optado un plan de contingencia usando otro camión para entregar balones de oxígeno al Callao. Rodríguez lamentó la situación al informar que el camión había sido adquirido en marzo último. Detalló que el caso lo está investigando la Dirove Sur de Chorrillos.

“Seguimos laborando. Hemos tenido que optar por un plan de contingencia para hacer que las personas no se queden sin el oxígeno porque sabemos que es vital. El chico que se llevó el camión no ha visto nada y no hubo violencia”, agregó.

La empresa ‘OxiRomero Group’ está ubicada en la avenida Defensores de Lima 603, conocida como Salvador Allende o Pista Nueva, en el distrito de San Juan de Miraflores y en el Callao.

El fallecido Mario Romero Pérez, fue conocido como uno de los empresarios que se sumaron a vender el oxígeno medicinal a precio justo. Él falleció víctima de COVID-19 luego de haber estado internado por varios días en el Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de Essalud en Villa María del Triunfo.

