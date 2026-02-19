Corredora atropellada: periodista afirma que auto está a su nombre, pero no lo tiene desde setiembre

Luego que la joven deportista Lizeth Marzano Noguera falleció atropellada por un vehículo que iba a toda velocidad, el pasado martes 17 de febrero, en las inmediaciones a las 11:30 de la avenida Camino Real, justo frente al ingreso de El Golf, distrito de San Isidro, la propietaria del vehículo, la periodista Marisel Linares se pronunció al respecto.

A través de sus redes sociales, la conductora de televisión precisó que, si bien el auto está registrado a su nombre, desde el mes de setiembre el año pasado “ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona”.

Lizeth Marzano Noguera, corredora y campeona, pierde la vida en un trágico atropello en San Isidro. El conductor se dio a la fuga, dejando atrás una familia devastada. La comunidad deportiva se une en su memoria mientras buscan justicia. Un recordatorio de la fragilidad de la vida.

Linares recalcó que ella “no manejaba el vehículo” y que el responsable será quien enfrente “el proceso que corresponda”.

Finalmente, la mujer de prensa lamento profundamente lo sucedido. “Mis más sinceras condolencias a la familia”, apuntó.

El caso es investigado por la Comisaría de Orrantia y el área de Homicidios, que analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el responsable.

¿Quién era Lizeth Marzano Noguera?

La joven Lizeth era seleccionada nacional y campeona nacional de buceo, runner y estudiaba un MBA en la Universidad del Pacífico. Una deportista de alto rendimiento y profesional brillante.