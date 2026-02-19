Corredora atropellada: periodista afirma que auto está a su nombre, pero no lo tiene desde setiembre

Resumen

Marzano (izquierda) fue trasladada de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones, pero lamentablemente falleció. Foto: GEC/Instagram/Willax YT
Marzano (izquierda) fue trasladada de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones, pero lamentablemente falleció. Foto: GEC/Instagram/Willax YT
Por Redacción EC

Luego que la joven deportista Lizeth Marzano Noguera falleció atropellada por un vehículo que iba a toda velocidad, el pasado martes 17 de febrero, en las inmediaciones a las 11:30 de la avenida Camino Real, justo frente al ingreso de El Golf, distrito de San Isidro, la propietaria del vehículo, la periodista Marisel Linares se pronunció al respecto.

