La Corte Suprema aprobó solicitar a las autoridades judiciales de Paraguay la ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para que pueda ser procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y extorsión, en agravio del Estado y otras personas.

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud presentada el pasado 3 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la cual se requirió a las autoridades paraguayas ampliar la extradición de Moreno Hernández.

Según la Fiscalía, Moreno Hernández, señalado como cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Injertos del Cono Norte’, afrontará cargos por un total de 26 hechos registrados entre 2022 y 2025 en distintos distritos de Lima, entre ellos Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo.

Homicidios y extorsiones

Entre los hechos atribuidos se encuentran los homicidios de Moisés Trujillo, presidente de la Asociación de Transportes Unidos Señor de los Milagros; Bruno Sebastián, tesorero del centro comercial Mega 80; y el mototaxista Nelson Lázaro.

Asimismo, se le atribuyen los homicidios de Jhon Rojas y William Cruz, además de una presunta extorsión agravada en grado de tentativa contra el cantante Bill Sánchez Orosco y otros ciudadanos.

La acusación también comprende presuntos actos delictivos contra empresas de transporte, centros comerciales y otros negocios. A ello se suman, según la imputación fiscal, la distribución y venta de polladas y chuletadas bajo amenazas u obligación.

Corte Suprema sustenta pedido de ampliación

De acuerdo a la resolución, el tribunal presidido por el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga señaló que se cumplieron los requisitos establecidos en el Tratado Bilateral de Extradición entre Perú y Paraguay.

Entre ellos se encuentra el principio de doble incriminación, según el cual los hechos atribuidos a Moreno Hernández constituyen delitos en los sistemas jurídicos de ambos países. La Sala también indicó que los hechos fueron cometidos en territorio peruano, no son de naturaleza política y que la acción penal no ha prescrito.

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El colegiado supremo agregó que el requerimiento busca que Moreno Hernández sea juzgado y que se otorgue tutela procesal a las víctimas. También precisó que el cuaderno de ampliación de extradición contiene las piezas procesales necesarias para identificar los hechos materia de imputación.

La Sala Penal Permanente dispuso remitir el cuaderno de ampliación de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la Presidencia de la Corte Suprema, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación.

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