Corte Suprema declara procedente ampliación de extradición de ‘El Monstruo’ solicitada a Paraguay. (Foto: Justicia TV)
Corte Suprema declara procedente ampliación de extradición de ‘El Monstruo’ solicitada a Paraguay. (Foto: Justicia TV)
Por Redacción EC

La Corte Suprema aprobó solicitar a las autoridades judiciales de Paraguay la ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para que pueda ser procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y extorsión, en agravio del Estado y otras personas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.