Los familiares de la escolar de 15 años hallada sin vida en la Costa Verde el último domingo, a la altura de la playa Marbella en el distrito de Magdalena, piden que las autoridades realicen una exhaustiva investigación de su muerte.

La menor, quien cursaba el tercer grado de secundaria en el colegio Gran Amauta de San Martín de Porres, no regresó a casa luego de salir el viernes en la mañana rumbo a su instituto. Su padre reportó la desaparición en la Dirincri de España ese mismo día, en la tarde. "Un oficial de la comisaría me llamó, me dijo que quería hablar conmigo, que fuera allá. Cuando llego me da la mala noticia de que encontraron a mi hija muerta”, contó a 90 Matinal.

“Me dijeron que su cuerpo estaba en la morgue, que ya habían hecho el levantamiento”, agregó. Tras recibir la cruda noticia, el padre de familia pide que se esclarezcan los hechos, pues él fue a buscar a su hija a la Costa Verde cuando su enamorado les dijo que ella se había contactado con él.

“Ayer, en el velatorio un familiar de mi esposa nos contó que serenos de Magdalena habían visto a mi hija paseando por un parque de la zona. Me han dicho que la han visto durmiendo en el parque sola, algo que me parece raro ya que es una menor", precisó.

“No tengo pruebas para decir si el enamorado o gente del serenazgo han sido los culpables (de la muerte de mi hija). Lo único que pido es que investiguen para dar con la verdad”, aseveró.

Por su parte, uno de los hermanos de la menor contó que dos días antes de su desaparición la escolar le contó a su enamorado que estaba embarazada. “El día miércoles, mi hermana le dice a su enamorado que está gestando. Para eso los familiares del chico vinieron a mi casa para conversar con mi mamá, estuvieron hablando y discutiendo”, precisó a América Noticias.

De acuerdo con la reportera del citado medio, ese día los padres del enamorado de la escolar le pidieron que abortara al bebé.

El hermano de la menor también indicó que él fue a buscar a su hermana a la salida del colegio ese viernes, pero nunca la vio. “Ella salió temprano a su instituto de inglés y en la tarde tenía que estar en el colegio. La esperé a la hora de salida, le preguntamos a sus amigos si la habían visto y nos dijeron que no”, indicó.

“Ese día (viernes) también me encontré con su enamorado y él me dijo que mi hermana le escribió que estaba perdida, que se encontraba por la Costa Verde y yo le dije por qué no me había dicho nada”, agregó.

“Aún no se sabe si ella se ha caído, si alguien la ha empujado. Pedimos ver las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. Según la necropsia ella falleció por contusiones múltiples", indicó el hermano de la escolar.