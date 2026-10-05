Un colectivero fue asesinado a balazos durante la madrugada en el distrito de Independencia, en Lima. El crimen ocurrió alrededor de las 3 a. m., en los exteriores de su vivienda y frente a su esposa e hijo.

Según la información preliminar, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima. El hombre intentó escapar para ponerse a salvo, pero los sicarios lo persiguieron hasta alcanzarlo.

El colectivero recibió ocho impactos de bala durante el ataque. Los disparos provocaron su muerte, mientras que su esposa e hijo presenciaron el violento episodio ocurrido cerca de su vivienda.

La modalidad utilizada por los atacantes —llegar en una moto, disparar contra la víctima y huir del lugar— es materia de investigación por parte de las autoridades.

Sicarios en motocicleta balean a hombre delante de su familia en Independencia. Murio camino a la clínica Jesus del Norte. Fotos: César.grados@photo.gec

Policía investiga el crimen en Independencia

El asesinato quedó bajo investigación para determinar quiénes fueron los responsables y establecer el móvil del crimen. Las autoridades deberán revisar las circunstancias del ataque y determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a los sicarios.

Hasta el momento, la información disponible no precisa la identidad de los atacantes ni el motivo por el que habrían perpetrado el asesinato.

VIDEO RECOMENDADO