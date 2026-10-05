Sicarios en motocicleta balean a hombre delante de su familia en Independencia. Murio camino a la clínica Jesus del Norte. Fotos: César.grados@photo.gec
Sicarios en motocicleta balean a hombre delante de su familia en Independencia. Murio camino a la clínica Jesus del Norte. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un colectivero fue asesinado a balazos durante la madrugada en el distrito de Independencia, en Lima. El crimen ocurrió alrededor de las 3 a. m., en los exteriores de su vivienda y frente a su esposa e hijo.

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