Un colectivero fue asesinado a balazos durante la madrugada en el distrito de Independencia, en Lima. El crimen ocurrió alrededor de las 3 a. m., en los exteriores de su vivienda y frente a su esposa e hijo.
Un colectivero fue asesinado a balazos durante la madrugada en el distrito de Independencia, en Lima. El crimen ocurrió alrededor de las 3 a. m., en los exteriores de su vivienda y frente a su esposa e hijo.
Según la información preliminar, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima. El hombre intentó escapar para ponerse a salvo, pero los sicarios lo persiguieron hasta alcanzarlo.
El colectivero recibió ocho impactos de bala durante el ataque. Los disparos provocaron su muerte, mientras que su esposa e hijo presenciaron el violento episodio ocurrido cerca de su vivienda.
La modalidad utilizada por los atacantes —llegar en una moto, disparar contra la víctima y huir del lugar— es materia de investigación por parte de las autoridades.
Policía investiga el crimen en Independencia
El asesinato quedó bajo investigación para determinar quiénes fueron los responsables y establecer el móvil del crimen. Las autoridades deberán revisar las circunstancias del ataque y determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a los sicarios.
Hasta el momento, la información disponible no precisa la identidad de los atacantes ni el motivo por el que habrían perpetrado el asesinato.
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