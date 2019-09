La Policía Nacional del Perú (PNP) dio detalles del asesinato de dos personas en un hostal de San Martín de Porres y su descuartizamiento, ocurrido en los primeros días de este mes. El hallazgo de restos humanos en diferentes puntos de la ciudad llevó a descubrir este crimen y la organización de una banda dedicada a la venta de droga y el cobro de cupos.

► Descuartizamiento en SMP: PNP confirma que doble crimen fue por venta de droga y cobro de cupos

Las dos víctimas fueron identificadas como Rubén Matamoros Delgado (venezolano) y Jafet Torrico Jara (peruano). Hasta el momento hay cuatro implicados y dos detenidos que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se trata de Angelbert Díaz Colina, alias ‘Tarra’, y Abraham Perozo Borjas, alias ‘Guasón’. Todos de nacionalidad venezolana.

Sobre este caso, la PNP informó que unos 11 sujetos participaron en el asesinato. Esto se perpetró en la habitación 507 del mencionado hospedaje y que las personas involucradas se retiraron a sus habitaciones para limpiarse de las manchas de sangre, lo cual fue confirmado con las pruebas de luminol.

La Policía Nacional del Perú ha identificado a los miembros de esta banda que se dedicaba a la venta de droga al menudeo. Esta sería la organización.

Vale recordar que, según información preliminar, Matamoros Delgado formaba parte de esta organización delictiva. Tres tatuajes ayudaron a las autoridades a identificarlo: en la espalda con su apellido, en el brazo derecho con la figura de una corona y en la muñeca. Había sido expulsado del país en mayo debido a sus antecedentes, pero regresó burlando los controles migratorios.

Según la confesión de Abraham Alberto Perozo Borjas, a Matamoros Delgado le entregaron un paquete de droga. Lo asesinaron porque no habría entregado el dinero recaudado por la venta. Torrico Jara se encontraba con él y tuvo el mismo final.

Así ocurrió el crimen de dos personas en hostal de San Martín de Porres. Restos humanos fueron abandonados en varios puntos de la ciudad.

- La banda -

La Policía indicó que un grupo de venezolanos planeaba organizar una banda delincuencial más grande en dicha zona de San Martín de Porres, para lo cual estaba reclutando integrantes, pero ya fue desarticulada.

Un sujeto con el alias de ‘Machelo’ sería el cabecilla de la organización que se dedicaba a la extorsión, venta de droga y al proxenetismo, en la zona norte de Lima, en especial en Fiori. La Policía Nacional ha indicado que dos sujetos conocidos con los alias de ‘Chona’ y ‘Leswy’ estarían implicados directamente en los asesinatos y que, por esa razón, se coordina con la Policía de Venezuela para identificarlos.

Asimismo, días atrás se supo que algunos de estos delincuentes formarían parte de la banda criminal La Cota 905, según algunos testimonios recogidos por las autoridades. Lleva el nombre de una carretera ubicada en una de las zonas más peligrosas de Caracas (Venezuela). Según medios de dicho país, se trata de un sector en donde a diario se cometen diversos delitos con extrema violencia.

La PNP ha intervenido a varias personas implicadas en el doble crimen que revela la conformación de una banda delictiva.

- ¿Quiénes son los detenidos? -

Alexander Salazar Álvarez: ​El primer detenido relacionado al caso fue Alexander Salazar (25), quien trabajaba de 9 p.m. a 9 a.m. en el referido hospedaje. El 9 de setiembre no fue una excepción y trabajó en este lugar como recepcionista. Habría manipulado la cámara de seguridad para que no se registre el momento en que los asesinos retiran los paquetes que contenían las partes cercenadas de las víctimas. Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Salazar, quien actualmente cumple detención preliminar, entró por control migratorio y habría iniciado su trámite de Permiso Temporal de Permanencia, pero no lo concluyó.

Verónica Andreina Montoya Araujo​: Según las investigaciones de la policía y la fiscalía, Montoya (25) huyó de su Venezuela tras haber matado a una persona. Su detención ocurrió el 14 de setiembre. A la fecha se investiga su participación en este doble crimen y en las mafias de la prostitución clandestina en Lima norte. Vale precisar que la joven cuenta con prisión preventiva con fines de extradición a Venezuela por otro caso.

Abraham Alberto Perozo Borjas​: La captura se dio en Tumbes por agentes de la Policía Nacional, en el distrito de Aguas Verdes, quienes lo detuvieron cuando habría intentado salir del país por la frontera con Ecuador. El sujeto ha estado en el país durante cinco meses y está presuntamente implicado en el asesinato y descuartizamiento de Matamoros y Torrico. En un video difundido por la prensa se muestra a Perozo confesando que su compatriota Rubén Matamoros Delgado fue asesinado porque no habría entregado el dinero recaudado por la venta de droga. También indicó que un sujeto llamado Marcelo lo contrató para bajar las bolsas que contenían los restos de ambas víctimas. El extranjero fue traído a Lima desde Tumbes.

Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos: La Policía Nacional la intervino en la intersección de la Av. Izaguirre con la calle Napo. Estaría implicada en el doble crimen y descuartizamiento en hotel de San Martín de Porres. Debido a su apariencia física sería una de las mujeres que aparece en los videos de las cámaras de seguridad del hotel Señor de Sipán. Entre sus objetos personales se encontraron unas zapatillas idénticas a las registradas en la grabación. Salcedo Campos se encuentra en proceso de investigación en la División de Investigación de Homicidios. Horas más tarde de su detención, el coronel PNP Jorge Luis Castillo indicó a la prensa que la mujer reconoció haber estado en la escena del crimen.