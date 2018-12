Crimen en Villa El Salvador: dueño de máquina usada dio su testimonio

Continúan las investigaciones en torno al crimen de la joven estudiante Marisol Estela Alva, en Villa El Salvador, y cuyo principal sospechoso es su ex pareja Luis Genaro Estebes Rodríguez, de 32 años.



El cuerpo de la joven de 25 años fue encontrado en el interior de un cilindro que fue abandonado en una fosa. Según testigos, cuatro personas trabajaron durante la madrugada para enterrar el cilindro y se hicieron pasar por trabajadores de una empresa eléctrica.

Además se usó una retroexcavadora. Es por ello que este miércoles, el dueño de la máquina usada para realizar la fosa acudió a la comisaría de Villa María del Triunfo para dar su manifestación sobre el caso, informó ATV+. Uno de sus familiares declaró brevemente a la prensa sobre lo ocurrido.

“Mi papá no es el que maneja la máquina, es el contratista. Con engaños (el sospechoso) se le ha acercado para hacer un hueco para un cartel”, indicó a la prensa, aunque no se identificó. Señaló que su padre solo fue contratado para la supuesta instalación de un cartel.

Vale señalar que hasta el momento no se conoce la ubicación de Luis Genaro Estebes Rodríguez. Por otro lado, los familiares de la víctima han pedido que se le aplique la cadena perpetua. “Trataba de alejarla prácticamente del mundo entero. No le gustaba que tenga amigos o amigas. Yo lo he enfrentado varias veces pero no podía. Ella ha intentado terminar varias veces con él”, contó Rosmeri Estela Alva, hermana de la víctima.