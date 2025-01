De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Policía Nacional del Perú reportó 20.139 denuncias de robo de vehículos a nivel nacional, entre enero y septiembre del año pasado. Esto significa que, en promedio, cada día se robaron 74 vehículos en el país.

En el tercer trimestre del 2024, las estadísticas alcanzaron un total de 6.171 en todo el país, con Lima Metropolitana liderando como el departamento con la mayor incidencia. Durante ese periodo, se registraron 1.758 robos en la capital. Si bien la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 2.056 casos, la magnitud del problema sigue siendo preocupante.

Algunos distritos de Lima Metropolitana presentaron una mayor incidencia de robos de vehpiculos. Villa El Salvador con 271, seguido por San Juan de Lurigancho (211), Carabayllo (128), Puente Piedra (109), mientras que Chorrillos y San Juan de Miraflores alcanzaron 106 denuncias cada uno. Por el contrario, Chaclacayo, San Bartolo y San Isidro reportaron 1, 3 y 4 casos, respectivamente.

Comparando estos datos con el mismo periodo del 2023, se evidencia un notable incremento en distritos como Santa Anita, que sumó 73 casos más, seguido de Chorrillos con 47 y Villa El Salvador con 45. Por otro lado, Ate destacó por lograr la mayor disminución, con 120 robos menos en comparación al año anterior.

Del total de robos ocurridos entre julio y septiembre de 2024, a nivel nacional 4.922 vehículos fueron sustraídos mientras estaban estacionados, mientras que 1.249 casos ocurrieron mediante asaltos violentos. Comparado con el mismo periodo del 2023, estos delitos presentaron una ligera mejora, con una reducción del 17.7% en robos a vehículos estacionados y del 15.3% en asaltos.

Cabe resaltar que en el tercer trimestre del año pasado, la policía anunció haber recuperado 3.149 vehículos robados en todo el país. Del periodo mencionado, Lima Metropolitana alcanzó el mayor número de vehículos recuperados, con 457, seguida por Loreto (433) y La Libertad (394). A nivel distrital, en San Juan de Lurigancho se encontraron 24, mientras que en el Rímac 34.

Acciones inmediatas

El panorama refleja que el robo de vehículos sigue siendo una amenaza constante en el país, afectando el patrimonio Y la tranquilidad de los peruanos. Frente a esta problemática, Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), ofreció una serie de recomendaciones clave para actuar de manera efectiva ante este tipo de delito.

—¿Qué pasos debo seguir inmediatamente después de que me roban el vehículo?

Si el vehículo estaba asegurado, debes llamar inmediatamente a tu compañía de seguros. La entidad te guiará en los pasos y requisitos que tendrás que presentar. Además, es necesario colocar la denuncia policial. Si tu vehículo cuenta con GPS, comunícate con el operador.

—¿Qué trámites debo realizar después de presentar la denuncia policial?

Si estaba asegurado, luego de transcurridos 30 días calendario desde la fecha que se realizó la denuncia policial y siempre que no haya aparecido el auto, la compañía de seguros declarará el vehículo como pérdida total y procederá al pago de la indemnización.

Para ello, deberás presentar los siguientes documentos:

1 En el caso de Personas Naturales -DNI del ASEGURADO y de su cónyuge, si es casado. -Tarjeta de propiedad original o duplicado -Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). -Constancia o copia del Acta de Transferencia Vehicular debidamente suscrita. -Partida de matrimonio civil (original) si es casado. -Registro Fiscal de Ventas a Plazos - SUNARP, libre de afectación. -Gravamen del Registro de Propiedad Vehicular - SUNARP, libre de afectación en caso de pérdida total y con afectación respecto al robo reclamado en los siniestros de robo total. -Gravamen policial de la oficina competente de la PNP (capturas policiales, choque y fuga) libre de afectación en caso de pérdida total y con afectación respecto al robo reclamado en los siniestros de robo total. -Gravamen municipal de papeletas. -Llaves del vehículo. -Estado de cuenta del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular (original) para vehículos nacionalizados ante la SUNARP hasta con 3 años de inscripción, en el cual no debe aparecer deuda. -Formulario SUNARP de “Declaración de Cambio o Actualización de Datos” mediante el cual solicitan dar de baja el vehículo siniestrado (sólo para vehículos nacionalizados hasta con 3 años de inscripción). -Copia Certificada de la Denuncia a DIPROVE. 2 En el caso de Personas Jurídicas -Vigencia actualizada de poder del funcionario autorizado. -DNI del funcionario autorizado. -Certificado RUC (SUNAT). -Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). -Constancia o copia del Acta de Transferencia Vehicular debidamente suscrita. -Registro Fiscal de Ventas a Plazos (SUNARP) libre de afectación. -Gravamen del Registro de Propiedad Vehicular (SUARP), libre de afectación en caso de pérdida total y con afectación respecto al robo reclamado en los siniestros de robo total. -Gravamen policial de la oficina competente de la PNP (capturas policiales, choque y fuga), libre de afectación en caso de pérdida total y con afectación respecto al robo reclamado en los siniestros de robo total. -Gravamen municipal de papeletas. -Tarjeta de propiedad original, en caso de no tenerla, obtener un duplicado. -Llaves del vehículo. -Estado de cuenta del pago del Impuesto al patrimonio vehicular para vehículos nacionalizados ante la SUNARP hasta con 3 años de inscripción, en el cual no debe aparecer deuda. -Formulario SUNARP de “Declaración de Cambio o Actualización de Datos” mediante el cual solicitan dar de baja el vehículo siniestrado (sólo para vehículos nacionalizados hasta con 3 años de inscripción). -Copia Certificada de la Denuncia a DIPROVE.

—Si mi vehículo cuenta con GPS, ¿cómo puedo coordinar su rastreo de manera eficiente?

A través del operador de GPS. Por eso es importante que te comuniques con ellos apenas ocurrido el robo. Ellos pueden rastrear el vehículo en coordinación con la compañía de seguros.

—Si el vehículo es recuperado por la aseguradora o la policía, ¿cuál es el procedimiento a seguir para volver a utilizarlo?

Si esto sucede antes de que haya transcurrido el plazo de 30 días calendario desde que se realizó la denuncia policial para acceder a la indemnización por pérdida total, es el asegurado el que tiene que acreditar la propiedad del vehículo ante la aseguradora o la policía.

Si el vehículo es recuperado luego que el plazo de 30 días calendario y la pérdida total ya fue indemnizada por la compañía de seguros, corresponderá a la aseguradora acreditar la propiedad del vehículo en mérito a la transferencia vehicular realizada por el asegurado como requisito para acceder a la indemnización.

En ambos casos al haber recuperado el vehículo se levanta la anotación del robo en la partida registral.

—¿Cuánto tiempo suele tardar la devolución de un vehículo robado y qué factores pueden influir en este proceso?

Treinta días calendario, plazo que puede demorar si el vehículo tiene alguna afectación: embargo, prenda, papeletas impagas, orden de captura, entre otras.

—¿Cómo puedo proteger mi vehículo para prevenir un robo o aumentar las posibilidades de recuperación si fuera robado?

Para prevenir un robo es importante considerar algunas recomendaciones básicas, tales como: no dejar tu vehículo estacionado en un lugar desolado o hacerlo preferentemente en zonas bien iluminadas. Asimismo, no dejar el vehículo con las llaves puestas. No bajar del vehículo y dejar el motor encendido, tampoco con las ventanas abiertas. Evitar detenerse en un lugar a conversar con el motor encendido, más aún, en horas de la noche. En casa se debe asegurar el garaje, instalar un sistema de alarma audible y un dispositivo antirrobo. Además, se puede instalar un sistema inmovilizador del vehículo y de rastreo (GPS).

Es importante considerar contratar un seguro vehicular que te ayudará a recuperarte financieramente al perder un bien tan valioso como es un vehículo.

—¿Qué derechos tengo como propietario en caso de que el vehículo robado no sea recuperado?

Si estaba asegurado, la compañía de seguros te indemnizará de acuerdo con el valor comercial o el valor convenido del vehículo, según se haya establecido en tu póliza o contrato transcurridos los 30 días calendario desde que se realizó la denuncia policial.