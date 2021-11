A puertas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, una madre de familia y un taxista fueron las nuevas víctimas de la ciberdelincuencia. Ellos denuncian que sufrieron el robo de S/13.200 y más de /34.000, respectivamente.

MADRE SOLTERA SIN FONDOS

En declaraciones a Buenos Días Perú, Sandra Antón detalló que sufrió el robo de más de 13 mil soles de su cuenta de ahorros en el Banco Continental (BBVA). Ella se dio cuenta que no tenía fondos en su tarjeta cuando fue a realizar compras junto a su hija.

“Tenía S/13.200. Fui a hacerle compras a mi hija y me doy con la sorpresa que no tenía ni un sol. Me habían vaciado toda mi tarjeta de mi cuenta de ahorros del BBVA Continental. Puse la denuncia. También fui al banco para que me puedan ayudar, me dijeron que espere un mes, pero no me ayudaron en nada”, precisó.

Tras no recibir una respuesta positiva por parte de la entidad bancaria, Sandra denunció a los titulares de las cuentas donde se hicieron las transferencias. Indicó que ellos tienen antecedentes policiales.

“Me he quedado en el aire. No tengo nada para mi hija. No tengo ni un sol, ni siquiera tengo para su fiesta, su colegio que tenía que pagar. El banco no me da solución. Soy madre soltera”, señaló.

En otro momento, recordó que antes que le roben su dinero, ella se quedó sin línea telefónica. Por lo que fue a Movistar para saber qué había sucedido. “Pregunté porque no tenía la red y me dijeron que mi número lo tenía otra persona”.

TAXISTA QUEDÓ ENDEUDADO

Por su parte, el taxista Freddy Encalada denunció que el pasado 13 de noviembre sufrió el robo de su celular. Fue luego de dos horas que logró bloquear su móvil, tiempo en que los delincuentes le robaron más de S/ 34 mil soles de una extra línea del banco Scotiabank.

“No pude anular inmediatamente el teléfono. Tuve que ir a mi domicilio para poder bloquear el teléfono. Pasaron dos horas”, señaló.

El afectado mencionó que el banco no le ha dado una respuesta a su favor y se encuentra preocupado, ya que no tiene cómo pagar las cuotas de la deuda que tiene con la entidad bancaria.

Además, señaló que ya ha identificado a cuatro personas a las que se les realizó las transferencias bancarias. Una de ellas tendría denuncias por estafa.

Robos cibernéticos: madre de familia y taxista sufrieron robo en sus cuentas bancarias de más de S/13 mil y S/34 mil

