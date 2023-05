La reciente muerte de un delincuente a manos del dueño de un chifa de Villa El Salvador ha generado opiniones dividas en parte de la ciudadanía. Mientras que un grupo, ciertamente mayoritario, se muestra a favor del accionar del empresario, otro lo califica de desmedido y señala que se puedo evitar.

El hecho se produjo la mañana del último miércoles, en un local de comida ubicado en la avenida Micaela Bastidas. De acuerdo con las cámaras de seguridad del restaurante, el sujeto ingresa y reduce con violencia al hijo y la esposa del propietario, a quienes obliga a echarse boca abajo en el suelo. En las imágenes se observa un bulto color blanco en la mano izquierda del delincuente, donde se presume llevaba un arma blanca.

En ese momento, el empresario, identificado como Ney Chávez Santillán, sale de la parte de atrás del chifa, se percata de la escena, de su esposa e hijo tumbados en el suelo y decide, sin dudar, hacer uso de su arma de fuego. Rápidamente apunta contra el asaltante y dispara en dos oportunidades. El sujeto cae y muere en el acto.

VIDEO RECOMENDADO Villa El Salvador: Dueño de chifa abatió a delincuente que intentó asaltar su local

Tras lo ocurrido, el dueño del local fue trasladado a la comisaría de Villa el Salvador para seguir con las diligencias respectivas. En el lugar se requerirá tanto su testimonio como el de su esposa e hijo. Se ha dispuesto que el empresario permanezca detenido en la comisaria por un plazo de 48 horas, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

En tanto, un vecino del lugar y dueño de una panadería, aseguró que el delincuente ya había estado merodeando la zona y viendo a qué locales ingresar a robar. Minutos antes de su muerte, el sujeto entró a este sitio, estuvo unos segundos, observó y luego se marchó sin comprar nada.

De acuerdo a la esposa, el empresario sí contaría con licencia para portar armas de fuego, ya que lo habían asaltado anteriormente. Por su parte, la mamá del sujeto que ingresó al chifa a robar pidió justicia para su hijo.

¿Se trata de un caso de legítima defensa?

El abogado penalista, Aarón Aleman, precisó que este se trataría de un caso de legítima defensa imperfecta, previsto en el artículo 21 del Código Penal. Explicó que sí existió una amenaza contra los familiares directos del empresario y que por este motivo el hombre tomó la decisión de disparar y así proteger a su esposa e hijo.

“En efecto, existió una agresión ilegítima, el asaltante contaba con arma de fuego, que atentaba en potencia contra la integridad del hijo y la esposa. Asimismo, existió una provocación suficiente, puesto que el asaltante exhibe la aparente arma y amenaza a los familiares del procesado, encontrándose incluso un menor de edad, que es una persona vulnerable”, sostuvo.

Sin embargo, Aleman detalló que no hubo una racionalidad del medio empleado, es decir, del arma de fuego, por lo que se puede considerar “excesiva” este accionar de acuerdo al Código Penal.

“No obstante, no existe una necesidad racional del medio empleado, es decir, los dos disparos con arma de fuego, puesto que se dirigieron a partes letales del cuerpo del asaltante, con lo cual esta reacción fue excesiva e innecesaria según nuestro Código Penal”, dijo el abogado.

Alemán agregó que en este caso concreto corresponderá una pena prudencial contra Ney Chávez, pero con límites inferiores al mínimo legal del delito de homicidio, que son 6 años de prisión, pudiéndose reducir la pena a 4 años. “Esta, incluso, podrá convertirse en prestaciones de servicio comunitarios, equivalente a 280 jornadas, según lo que prevé y regula el articulo 31 del Código Penal”, precisó el experto.

En tanto, para el abogado penalista Francisco Álvarez, en este caso sí se puede aplicar el supuesto de legítima defensa. Primero, considera que hay una situación clara de peligro; segundo, señala que no hay una provocación de parte de los afectados (ni el dueño ni familiares han provocado que el ladrón vaya con un arma); y en tercer lugar, sostiene que sí se da una defensa racional.

Un policía en actividad revela cómo un grupo de agentes de Lima venden celulares robados, con los que pueden obtener hasta 3 mil soles diarios por medio de tres modalidades. Un segundo testimonio, de un vendedor de celulares de Las Malvinas, confirma que sus principales proveedores de celulares robados son precisamente policías. Acompáñanos a ver el décimo episodio del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo León.

“Entra un delincuente que comienza aparentemente amenazando con un arma, con lo cual hay un riesgo real y objetivo para la vida de las personas. Por lo tanto, frente a esta situación de riesgo, el dueño de chifa decide repeler el ataque”, dijo.

El penalista también comentó que quizá alguna persona podría decir que no existió una situación de riesgo tal, pues se observa que el delincuente no apunta a nadie con un arma. Sin embargo, indicó que para esto serán muy importante los testimonios de los afectados (esposa e hijo), pues probablemente el sujeto haya amenazado con matarlos si no le daban el motín.

“Lo que el Código Penal exige es la defensa es racional, y es una situación de peligro tan fuerte que efectivamente la respuesta a ese ataque tiene que ser tan racional para reducir o eliminar el peligro. Y por más que el ladrón haya muerto, hay una situación objetiva real de peligro que justifica la racionalidad de la defensa por parte del señor. Es una pena que esté detenido, pero los policías tendrán que investigar. Será clave lo que declaren tanto el hijo como la esposa, para determinar el grado de peligrosidad que justificó la respuesta”, agregó.

Por otro lado, el exministro del Interior, Ricardo Valdés, resaltó que se tendrá que determinar si efectivamente el sujeto estaba armado y si el propietario tenía licencia para usar un arma de fuego. De igual forma, sostuvo que de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, el accionar del empresario estaría dentro de las causales de inimputabilidad, pues habría hecho uso de la legítima defensa al estar en riesgo tanto su vida, como la de su esposa e hijo.

“Al haber una persona armada, que se presume que es violenta, y que además está poniendo en riesgo la vida de estas dos personas, el hombre hace uso legítimo de su arma de fuego para evitar cualquier situación de riesgo para la vida de su familia”, expresó.

Piden liberen a empresario

Un grupo de vecinos se reunió este jueves en los exteriores de la comisaría de Villa el Salvador para exigir la liberación de Ney Chávez Santillán, quien hasta el cierre de esta nota aún permanecía en la dependencia policial.

El grupo de personas anunció que se ha convocado a una movilización en dicho distrito para este viernes 26 de mayo. a las 8 a.m. Todos ellos respaldaron al dueño del chifa con frases de apoyo y pancartas en mano.

“Estamos de pie los vecinos. Nuestro objetivo es que lo liberen (a empresario) ya que ha tenido que matar en defensa propia y para proteger a su familia. Exigimos más seguridad, más serenos, más policías, pero que haya justicia, que no haya tanta mano blanda para los delincuentes, porque los agarran y luego los sueltan. Necesitamos una verdadera seguridad”, expresó una de las vecinas.

“Necesitamos el seguimiento correcto de todos los peruanos sobre este vecino que ha defendido la integridad de su hijo y su esposa. Necesitamos el seguimiento para que se haga justicia con él. La Ley dice que dentro de las 48 horas debe estar en la comisaría, pero luego de eso debe estar libre”, indicó otro de los residentes.

Ayer, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso del dueño de un chifa en Villa El Salvador, que disparó y abatió al ladrón que intentó robar su negocio, el día de ayer, miércoles 24 de mayo, en horas de la noche.

“El caso debe ser investigado considerando la legítima defensa prevista en la Constitución Política y en el Código Penal. Venimos supervisando el caso”, señala la institución en su cuenta de Twitter.