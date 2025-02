Durante los primeros 44 días del año, los días con más muertes de enero fueron se registraron el 6, 12, 13 y 19, con 10, 13, 10 y 10 asesinatos, respectivamente. En febrero, los días 5, 8 y 10 registraron 10, 6 y 6 homicidios, respectivamente. En este periodo, Lima Metropolitana y La Libertad alcanzaron 70 y 32 asesinatos, consolidándose como las regiones con mayor incidencia criminal.

Un informe del Ministerio del Interior señala que estas dos regiones presentan las tasas más bajas de policías en comisarías por cada 100.000 habitantes. En Lima Metropolitana, solo hay 99 policías en comisarías básicas y especializadas por cada 100.000 habitantes, mientras que en La Libertad la cifra asciende a 114. Esto significa que hay aproximadamente un policía en comisarías por cada 1.000 habitantes.

En contraste, Huancavelica es la región con mayor presencia policial en comisarías, con 310 agentes por cada 100.000 habitantes, seguida por Tumbes (288), Apurímac (283), Pasco (264) y Amazonas (256). A nivel nacional, actualmente hay 53.412 policías trabajando en comisarías básicas y especializadas, lo que equivale a un promedio de 155 policías por cada 100.000 habitantes.

Además… Importante La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que haya un policía por cada 300 habitantes

Según la misma fuente, el país cuenta con un total de 135.297 policías, lo que equivale a 394 agentes por cada 100.000 habitantes. En La Libertad, donde residen 2.155.943 personas, la cifra se reduce a 240 efectivos por cada 100.000 habitantes, lo cual equivale a un efectivo policial por cada 416 habitantes. En contraste, en Lima Metropolitana, con una población de 10.432.133 habitantes, la proporción asciende a 463 policías por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, en la capital hay aproximadamente un policía por cada 216 habitantes.

Otro dato alarmante que no debe pasar desapercibido es que, hasta el momento, no ha habido un solo día sin homicidios en el país. Durante los primeros 44 días del año, se registró un promedio de casi 6 asesinatos diarios en el Perú, lo que equivale a aproximadamente 1 homicidio cada 4 horas.

En tanto, las mismas cifras del Sinadef han demostrado que el año 2024 se marcó un record alarmante con 2.056 homicidios en todo el país, destacando como el año más violento en los últimos nueve años. Este 2025 la situación sigue siendo crítica, hasta el 13 de febrero se han registrado 251 asesinatos, con una tendencia similar a la del año pasado.

En 2017 se registraron 671 asesinatos. Al año siguiente, la cifra ascendió a 911, y en 2019 superó los mil homicidios, alcanzando 1.070. Aunque en 2020 hubo una ligera reducción a 1.002 asesinatos, al año siguiente la cifra aumentó: en 2021 se reportaron 1.317 homicidios, en 2022 fueron 1.516 y en 2023 el Perú cerró el año con 1.508 asesinatos.

¿Qué sucede?

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, recordó que el exministro del Interior, Vicente Romero, declaró públicamente que el Perú enfrenta un déficit de aproximadamente 50.000 policías. En ese sentido, señaló que esta falta de efectivos se refleja en la escasa presencia policial en las calles, la reducción de patrullajes y la limitada capacidad operativa en las comisarías. Asimismo, destacó que la situación se repite en la falta de personal capacitado en investigación criminal.

“Hasta el momento no se le comunica a la ciudadanía qué es lo que tienen que hacer -para colocar una denuncia dependiendo el delito-. Lo primero que hacen es ir a una comisaría, ahí no nos toman en cuenta o no brindan solución. Ese es el problema que existe para mí: no existe una buena comunicación y organización para la ciudadanía”, declaró en relación a que muchas veces los ciudadanos no saben a qué tipo de establecimiento policial acudir para colocar una denuncia o alertar sobre algún hecho criminal.

Sobre los homicidios, el exjefe policial respaldó las cifras del Sinadef y lamentó que desde el Ejecutivo intenten desacreditar la veracidad de los datos analizados en el sistema del Ministerio de Salud. “Cada vez está en aumento de la violencia delincuencial”, declaró.

El general PNP (r) José Baella Malca, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), descartó que el déficit de policías esté directamente relacionado con el aumento de homicidios en el país. Señaló que la actual ola de criminalidad en el Perú es parte de un fenómeno que también afecta a otros países de la región.

El experto policial indicó que en la actualidad hay serios problemas alrededor del mercado ilegal de armas y de la gran cantidad de personas que lamentablemente decide operar como sicarios o asesinos por encargo. En cuanto a la falta de policías, Baella Malca indicó que en los últimos años ha disminuido considerablemente el número de investigadores especializados. “Dentro de la policía no existe una especialidad dirigida exactamente para lo que es la investigación criminal”, declaró.

Tanto Baella Malca como Pérez Rocha coincidieron en que los Departamentos de Investigación Criminal (Depincris) deben ser reforzados para hacer frente a delitos como la extorsión, el robo y otras amenazas que afectan a la población.