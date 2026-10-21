Uno de los secuestradores disparó accidentalmente su pistola e hirió a otro hampón, lo que frustró el ataque en Chorrillos. (América TV)
Uno de los secuestradores disparó accidentalmente su pistola e hirió a otro hampón, lo que frustró el ataque en Chorrillos. (América TV)
Por Redacción EC

Tres delincuentes armados intentaron secuestrar a un empresario de 44 años frente a su local comercial en el distrito de Chorrillos. Sin embargo, el delito se frustró cuando uno de los asaltantes disparó de forma accidental contra su propio cómplice durante el violento forcejeo.

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