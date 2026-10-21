Tres delincuentes armados intentaron secuestrar a un empresario de 44 años frente a su local comercial en el distrito de Chorrillos. Sin embargo, el delito se frustró cuando uno de los asaltantes disparó de forma accidental contra su propio cómplice durante el violento forcejeo.

El suceso ocurrió a las 7:50 a.m. en la Av. Cordillera Negra de la urbanización Las Delicias de Villa este martes 20 de octubre. Los delincuentes esperaron la llegada del comerciante a bordo de un automóvil negro y una motocicleta a pocos metros de su vivienda.

La víctima opuso resistencia física mientras dos de los agresores intentaron meterla por la fuerza dentro del vehículo. La hermana del objetivo del ataque salió de la camioneta para defender a su familiar y pedir auxilio pero uno de los hampones la amenazó con su pistola para hacerla huir.

Este mismo sujeto usó su arma para golpear al empresario con la empuñadura de su pistola, lo que provocó el disparo que hirió a su secuaz en el cuello. Ante esto, los dos delincuentes ilesos dejaron a su cómplice herido sobre la víctima y huyeron de inmediato hacia el distrito de Villa El Salvador.

Capturan a seis implicados en frustrado secuestro en Chorrillos

La Policía Nacional del Perú capturó horas después a seis ciudadanos extranjeros que estarían vinculados con este delito. Cuatro de los sospechosos cayeron durante una intervención en el segundo piso de un hostal del distrito de San Juan de Lurigancho.

Los agentes policiales ingresaron al inmueble y redujeron a los imputados luego de un intercambio de disparos en el lugar. Las fuerzas del orden ejecutaron otra acción simultánea en Santa Anita donde incautaron el automóvil utilizado para el seguimiento a la víctima.

Los detenidos fueron identificados como Junior Bracho, Joancli Martínez, Omar Arellano, Amalexi Peraza, Wilber Istúriz y Cleider Cardoso. Este último permanece internado en el Hospital María Auxiliadora bajo custodia policial por la gravedad de la herida en el cuello.

La Dirección de Investigación Criminal confirmó que los capturados admitieron su pertenencia a la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. Las autoridades decomisaron en estos operativos dos pistolas, dos cargadores, 64 municiones y teléfonos celulares que quedaron a disposición del Ministerio Público.