Un hombre que se habría resistido a un robo recibió un disparo en el pecho en San Juan de Miraflores. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un hombre que se habría resistido a un robo recibió un disparo en el pecho en San Juan de Miraflores. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Delincuentes armados hirieron de bala a un hombre cuya identidad aún permanece bajo reserva en el que habría sido un violento asalto en el distrito de San Juan de Miraflores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.