Delincuentes armados hirieron de bala a un hombre cuya identidad aún permanece bajo reserva en el que habría sido un violento asalto en el distrito de San Juan de Miraflores.

El suceso violento tuvo lugar en la parte alta del asentamiento humano Japón. Según el testimonio de los vecinos, los atacantes interceptaron a la víctima y le dispararon con la intención de sustraer su motocicleta. Tras el disparo, el ciudadano cayó al suelo con una grave herida en el pecho.

Hasta el cierre de esta nota, los agentes de la policía permanecían en el lugar recabando indicios del ataque y los casquillos de bala que dejó el violento ataque.

Un hombre que se habría resistido a un robo recibió un disparo en el pecho en San Juan de Miraflores. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un hombre que se habría resistido a un robo recibió un disparo en el pecho en San Juan de Miraflores. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los residentes del sector escucharon cuatro detonaciones en la zona alta de la jurisdicción. Al salir de sus viviendas para indagar lo que pasó, ellos encontraron al afectado en la vía pública. Un vecino auxilió al ciudadano de forma inmediata, mientras el resto de la población denunció la falta de apoyo policial.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones con el propósito de identificar a los autores del asalto. Al cierre de este informe, el estado de salud del ciudadano herido es reservado y los médicos del hospital local evalúan su situación.

Los vecino del asentamiento humano Japón expresaron su rechazo ante el constante peligro que corren a diario. Ellos señalaron que el personal de Serenazgo no patrulla esta zona, por lo que demandaron acciones urgentes a la alcaldía para resguardar la vida de los ciudadanos.

Ataques a balazos en San Juan de Miraflores

La crisis de inseguridad en San Juan de Miraflores ya registró hechos de extrema violencia similares. El pasado viernes 28 de agosto, sicarios asesinaron a Betsy Rosa Mallma Sarmiento, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe, en el sector de Pamplona Alta.

La dirigente comunitaria, quien denunció amenazas previas de extorsionadores que exigían cupos, falleció de forma instantánea ante sus familiares. Recientemente, la Dirección de Investigación Criminal capturó a dos presuntos partícipes de este homicidio que generó consternación en el distrito.